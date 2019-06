Alla Cava di Roselle torna il cinema all’aperto: si proietta “La Prima Pietra”

GROSSETO – Torna al cinema all’aperto alla Cava di Roselle. Giovedì 20 giugno, alle 21.45 è in programma la proiezione del film “La Prima Pietra” di Rolando Ravello, realizzata in collaborazione con il Clorofilla film festival, grazie al ricavato della vendita dei panettoni di Natale e delle uova di Pasqua.

Con Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Kasia Smutniak, Serra Yilmaz, Valerio Aprea, Iaia Forte, “La Prima Pietra” è una commedia corale, ambientata in una scuola elementare, nel periodo che precede Natale. Tutti sono in fermento, quindi, per la recita imminente, quando un bambino, mentre gioca con altri nel cortile della scuola, lancia una pietra rompendo una finestra e ferendo lievemente il bidello.

Il bambino è musulmano e l’episodio darà vita ad un dibattito, ricco di colpi di scena, che vedrà protagonisti il preside, la maestra, il bidello, sua moglie e naturalmente la mamma del bambino, insieme a sua suocera. Personaggi diversi che si troveranno, loro malgrado, a dover risolvere un problema che innescherà una serie di reazioni a catena. Non ultima la questione: portare in scena la recita di Natale o annullarla?

Il regista

Attore, conduttore, sceneggiatore e regista romano, Ravello è noto al grande pubblico per aver interpretato il film per la tv “Il Pirata – Marco Pantani”, dedicato al campione di ciclismo morto in circostanze ancora nebulose. Ha esordito nel cinema sotto la guida di Ettore Scola ed è stato protagonista della fiction di Canale 5 “La nuova squadra” e di “Immaturi – La serie” . E’ protagonista del recente videoclip di Daniele Silvestri “Scusate se non piango”. Come regista ha esordito con il film “Tutti contro tutti” e “Ti ricordi di me?”.

Il programma dei prossimi giorni

La settimana della Cava di Roselle prosegue con il teatro canzone, venerdì 21, con lo spettacolo “Cabaret in-canto” e alla musica di “Tre pazzi avanti”, sabato 22. Tutte le serate sono a ingresso libero.

La Cava di Roselle è aperta dalle 19.30. Per informazioni e prenotazioni: www.cavaroselle.net – 348 4800409