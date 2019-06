Alla Cava di Roselle musica folk e cantastorie: sul palco i Tre pazzi avanti

GROSSETO – Il folk protagonista alla Cava di Roselle sabato 22 giugno, dalle 22.30, quando i Tre pazzi avanti saliranno sul palco. Tre forme di pazzia che unite creano musica “ad altro voltaggio e ridotte emissioni”, come dicono gli artisti, che presenteranno una scaletta originale e coinvolgente.

Ispirati dalla musica popolare e da quella di autore, i Tre pazzi avanti proporranno inediti e rivisitazioni in un personalissimo stile, che dà vita a uno spettacolo eterogeneo: “Cantiamo d’amore, il marito della vita e qualche volta ci prendiamo sul serio”. Sul palco con loro si esibirà anche il cantastorie David Vegni. I Tre pazzi avanti sono Corrado Re (canto, piano, chitarre armonica e kazoo), Luca Federici (batteria, cajon, gingilli, cori), Riccardo Nucciarelli (basso e cori).

Il programma della prossima settimana

Dopo la consueta chiusura settimanale, la Cava riapre mercoledì 26 giugno con la rassegna “Libri in Cava”: Chiara Sasso presenta il suo libro “Riace una storia Italiana”. Giovedì 27, invece, spazio al teatro amatoriale con la compagnia degli Improvvisati di Batignano che portano in scena “L’eredità di zio Egisto”, mentre venerdì 28 musica con il “R-esisto Project” (serate ad ingresso libero). Sabato 29, domenica 30 e lunedì 1 luglio torna “La festa di Sole”, con tre appuntamenti: “Bimbi in Cava”, il sabato, “Chef in Cava”, cena su prenotazione per raccogliere fondi a favore della Fondazione Meyer, la domenica e il concerto di Simone Cristicchi il lunedì, con ingresso a offerta minima di 10 euro.

La Cava di Roselle è aperta dalle 19.30. Per informazioni e prenotazioni: www.cavaroselle.net – 348 4800409