GROSSETO – Nuovo appuntamento alla Casa del Quartiere in piazza Pacciardi a Grosseto. Giovedì 1 agosto, alle 21, Luca Bonelli in “Poesia alla guerra”, la serie più recente di testi di Luca Bonelli, poesie ma anche manuali di resistenza, prontuari, dizionari per i nuovi linguaggi. Reading e suggerimenti per l’ascolto e musica d’accompagnamento scelta da Spotify.