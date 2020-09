Alla Casa del quartiere la presentazione di “Giagià” di Giancarlo Pacifici

GROSSETO – Un libro sulla comunicazione tra genitori e figli. E’ quello che sarà presentato domani, martedì 15 settembre alle 21.30 in piazza Pacciardi a Grosseto per i Martedì della Casa del Quartiere. Il libro si intitola “Giagià”, è edito da Effigi, e l’autore Giancarlo Pacifici ne parlerà con Valeria Castro.

Questo breve “scritto” è una sorta di manifesto attinente alle crescenti difficoltà di comunicare e confrontarsi da parte dei genitori con i propri figli. Qualora essi avessero realmente qualcosa da dire troverebbero degli ostacoli.

Causati dall’incapacità dei giovani, spesso così incolpevoli ma disarcionati e alienati dal mondo reale, di proporsi come interlocutori anche minimamente attenti a contenuti di sostanza. Chiaramente i genitori vivono lo stesso ambiente e quindi si è tutti impantanati in una grande “fuffa”, in una realtà senza intensità.

Ma c’è qualcuno che eroicamente resiste, sfigato ai più. E questo piccolo racconto parla di questo.