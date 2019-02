Alla Casa del quartiere la presentazione del libro “Pagine africane”

GROSSETO – In attesa dell’appuntamento con Traveler Show in programma a QB il prossimo 2 marzo in cui si cercherà di raccontare l’Africa, domani, giovedì 21 febbraio alle 18 la libreria di viaggio di piazza Pacciardi a Grosseto presenta il libro “Pagine africane” di Giuseppe Mainardi e Mariateresa Ottavio.

Il libro vuole rappresentare l’esperienza di due insegnanti che hanno lavorato nelle scuole italiane di Asmara e Addis Abeba. Il loro compito era mettere in atto un progetto trasversale per avvicinare culture diverse e valorizzare la storia del Paese che li ha ospitati. Nel corso di questa esperienza professionale, Giuseppe e Maria Teresa, hanno sviluppato un interesse profondo per l’Africa e per i suoi problemi. Si sono avvicinati alla realtà umana di molte persone che soffrono una condizione di povertà materiale e, nella pratica quotidiana dell’insegnamento, hanno maturato relazioni con i ragazzi e le loro famiglie in modo da sviluppare un dialogo proficuo che ha maturato consapevolezza e sensibilità nuove. L’esperienza che raccontano è la testimonianza di una loro evoluzione personale capace di guardare con occhi più attenti ai grandi temi dell’emigrazione e dell’emancipazione economica di ampie fasce della popolazione africana. Il loro racconto si affaccia quindi su un presente che merita riflessioni e interventi nell’attualità drammatica che viviamo.