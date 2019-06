Alla Casa del Quartiere aperitivo con le letture dei poeti “ribelli”

GROSSETO – Un aperitivo poetico alla Casa del Quartiere in piazza Pacciardi. E’ quello in programma giovedì 20 giugno alle 20. Nei locali di White Cafè sarà possibile non solo gustare lo sfizioso aperitivo preparato da Antonio Maione, ma anche lasciarsi trasportare dalla bellezza della poesia.

«Tema della serata: i ribelli – dicono dalla Casa del Quartiere -. Per dare spazio ad una poesia che esca dall’identificazione con la retorica e scegliere invece dei testi più liberi, in qualche modo sovversivi e rivoluzionari rispetto ad un canone. Chi vorrà potrà portare con sé due testi poetici e leggerli insieme a quelli già selezionati e letti dagli organizzatori. Portate la vostra poesia “ribelle” alla Casa del Quartiere in questo primo appuntamento a cui ne seguiranno altri nei prossimi mesi».