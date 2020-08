Alla biblioteca Chelliana i “Racconti raccontati” di Luciana Bellini e Mario Fraschetti

GROSSETO – Si intitola Racconti… Raccontati la performance di teatro popolare su testi di Luciana Bellini e Mario Fraschetti, che si terrà il 2 settembre alle ore 21.30, nella bellissima cornice del Chiostro della Biblioteca Chelliana a Grosseto in via Mazzini. «Tre attori e una chitarra, in uno spazio ristretto di un vicolo o una piazza, poca gente, quella buona e via ai racconti!».

Fa piacere a sera, lasciare che certi detti, certe vecchie storie o canzoni, riecheggino e ritornino, perché le nostre voci, quelle dei vicoli e delle strade bianche sono qui. Quella Maremma è qui, sono cambiate un po’ di cose, ma non la gente.

Luciana Bellini ci ricorda le nostre mamme, le nostre nonne, le donne degli anni cinquanta, quelle di campagna, quelle di paese, con la loro bella inflessione dialettale, con la loro saggezza, la loro immediatezza e intelligente sensibilità, donne che sanno la vita. Coi loro modi di dire e di fare che racchiudono il passato e affrontano il presente, con la profondità delle radici e la gentilezza di un fiore. Luciana ci porta in dono noi stessi, la nostra cultura e lo fa senza mai dimenticare di dialogare con il proprio tempo, con l’oggi.

«Qualche racconto del passato, qualche battuta estemporanea, senza palchi e quarte pareti, che se a qualcuno del pubblico venisse voglia di raccontar qualcosa, si potrebbe anche azzardare… Questo è lo spirito della performance, che si articolerà – racconta Mario Fraschetti -, tra racconti a braccio, monologhi, canzoni popolari e ballate».

Interpreti Enrica Pistolesi; Mirio Tozzini

Voce e chitarra Luca Pierini

Regia Mario Fraschetti

Prima replica ore 21.30, seconda replica 22.30

Vi ricordiamo che, date le regole di distanziamento e contingentamento che dovranno essere applicate, la durata massima della performance sarà di 40′, il numero degli spettatori molto ridotto e che la stessa performance potrà essere replicata due volte nel corso della serata a seconda del numero delle prenotazioni.

Prenotazioni: 3478040831 (Escargot)