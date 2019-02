Alice nel paese delle meraviglie a teatro per il festival “Music and wine”

GROSSETO – Un viaggio musicale attraverso i personaggi di una delle storie più conosciute al mondo quale è Alice nel Paese delle Meraviglie darà vita alla performance originale ed innovativa che vedrà protagonisti, domenica 17 febbraio prossimo alle 17,30 al Teatro degli Industri per il terzo appuntamento del festival “Music & Wine”, il chitarrista Andrea Vettoretti e l’attrice Alice Guidolin. Performance che riesce a stupire dando vita ad un’emozione pura. In questo spettacolo il virtuoso chitarrista Andrea Vettoretti ha sdoganato la chitarra classica dandole una nuova veste e accompagnando il pubblico in un onirico percorso musicale attraverso le sue inconfondibili opere originali, scritte per la storia che Lewis Carroll ha creato 150 anni fa e che ancora oggi ispira migliaia di artisti in tutte le discipline. Lo spettacolo, che è divenuto recentemente anche un successo discografico e che sta mietendo successi presso i più importanti Festival musicali in Italia e all’estero, sarà come sempre preceduto dalla mostra dei “vinarelli” (acquerelli realizzati con il vino) dell’artista grossetana Dominga Tammone e seguito da una degustazione dei migliori vini del territorio proposti da “Rosae Maris”: sarà questa la volta delle aziende Moris Farm, Cantina La selva e Val di Toro.

Un’ inedita Alice, rinchiusa troppo tempo nel suo fantastico mondo, parla con personaggi immaginari e diviene, come il cappellaio, un po’ folle ed underground. Lo Spettacolo musicale esce dagli schemi e regala nuove emozioni e sonorità che rimangono impresse negli occhi e nel cuore ricordandoci che dobbiamo ancora sognare e credere nell’impossibile. L’essenza delle composizioni di Andrea Vettoretti che hanno creato un nuovo genere musicale, il New Classical World, assumono in questo spettacolo sfumature che vanno dalla Classica al Minimalismo, dalla World al Rock attingendo dalle esperienze di viaggio e di vita. Un evento carico di emozioni insomma e davvero da non perdere.

Il Festival “Music & Wine” è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto in collaborazione con l’Associazione Amici del Quartetto.

Prevendite c/o Edicola La Pace in viale della Pace, accanto al Sacro Cuore.

Informazioni: Servizio Cultura del Comune di Grosseto tel. 334 1030779 – email: promozione.cultura@comune.grosseto.it oppure Associazione Amici del Quartetto tel. 333 9905662 – email: amiquart@gmail.com. E’ altresì attiva la pagina Facebook “Music & Wine”.