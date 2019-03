“Alberi sapienti, antiche foreste”: il libro che insegna ad avere cura del bosco arriva al museo

GROSSETO – “Alberi sapienti, antiche foreste” è il titolo del nuovo libro di Daniele Zovi, edito da Utet, che verrà presentato venerdì 15 marzo alle 16.30 nella sala conferenze del Museo di storia naturale della Maremma, in strada Corsini 5 a Grosseto.

Un approfondimento su come guardare, ascoltare e avere cura del bosco. Nel testo l’autore guida il lettore nello spazio, addentrandosi sempre più nel folto della foresta, alla ricerca dello spirito del bosco. Una ricerca che, pagina dopo pagina, appare sempre più come una ricerca anche del nostro spirito. Daniele Zovi si è laureato in Scienze forestali a Padova e per quarant’anni ha prestato servizio nel Corpo forestale dello Stato.

Dopo “Storia di Dino e altri orsi” (2010) e “Lupi e uomini. Il grande predatore è tornato” (2012), Zovi torna a raccontare la natura in un nuovo libro dedicato alla magia della foresta. «Se si sta dentro un bosco in posizione di ascolto – spiega l’autore – prima o poi si avverte, si intuisce la presenza di un flusso di energia che circola tra i rami, le foglie, le radici. Talvolta è un sussurro, altre volte strepiti e grida.

È come se le piante parlassero tra loro». Anche al Museo di storia naturale della Maremma è possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio di Fondazione Grosseto Cultura, valida 365 giorni dal momento della sottoscrizione. Per informazioni è possibile chiamare il museo (www.museonaturalemaremma.it) al numero 0564 488571.