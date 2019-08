A”La piazza letteraria” presentazione del libro sulla storia dell’Acquedotto del Fiora

SANTA FIORA – Per il ciclo di incontri dal titolo “La piazza letteraria”, venerdì 23 agosto, alle 18, a Santa Fiora, in piazza Garibaldi, si terrà la presentazione del libro “L’archivio del consorzio per l’acquedotto del Fiora (1938-1958)” scritto da Corrado Giusti.

L’incontro è a ingresso libero e vedrà la partecipazione dell’autore e di Stefano Innocenti, editore. Presenta il libro Luciano Luciani, consigliere del Comune di Santa Fiora con delega alla Cultura.

Il volume è frutto di un lungo lavoro che lo storico grossetano Corrado Giusti ha svolto all’Archivio di Stato, inventariando e sistemando il patrimonio di documenti sulle prime opere finalizzate a portare l’acqua del Fiora ai grossetani. Una storia mai raccontata prima, quella delle origini, che nel libro di Giusti riconsegna il ruolo di protagonista a chi per primo volle il Consorzio: Benito Mussolini.