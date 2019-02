Al via Teatro On Air: in scena “Odisseo il migrante” di Giuseppe Cederna

MASSA MARITTIMA – A Massa Marittima la prima stagione teatrale totalmente accessibile anche a persone con disabilità. Giuseppe Cederna apre il cartellone sabato 9 febbraio alle ore 21 con “Odisseo il migrante”, un racconto sull’accoglienza e sul Mediterraneo come mare della vicinanza tra i popoli.

Lo spettacolo “Odisseo il migrante” di Giuseppe Cederna inaugura la rassegna “Teatro on air” sabato 9 febbraio alle ore 21 in una location particolare come l’ex Convento delle Clarisse a Massa Marittima (Gr), Piazza XXIV Maggio 10, trasformato per l’occasione in un teatro letteralmente aperto a tutti. Una stagione teatrale, in totale quattro eventi fino al 4 maggio con grandi nomi del panorama teatrale nazionale, pensata per essere condivisa con le persone che non possono andare a teatro: non vedenti, disabili, malati e anziani. Tutti gli spettacoli rinunciano alla scenografia ai costumi, alle azioni e si affida solo alla parola con un cartellone composto interamente da letture con la voce come unica e grande protagonista. il pubblico potrà essere presente in sala ma potrà seguire da tutta Italia gli spettacoli anche online in diretta, gratuitamente, tramite la web radio dell’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna e con il quale condividere nello stesso istante le suggestioni e le emozioni della parola letta. Giuseppe Cederna porterà in scena “Odisseo il migrante”.

Una storia narrata dell’Odissea di Omero nei tre canti che parlano dalla ninfa Calipso all’incontro con la giovane Nausicaa, la figlia del re Alcinoo. La partenza, l’addio all’immortalità, la tempesta e l’approdo nell’isola dei Feaci. La cetra di Demodoco e le lacrime degli eroi. E intanto la fuga di Telemaco alla ricerca del padre, l’agguato dei pretendenti, la protezione di Atena. Giuseppe Cederna legge e racconta il viaggio di Odisseo, un migrante mediterraneo sulla via del ritorno. Una riflessione sull’accoglienza antica dello straniero e la dichiarazione d’amore più bella del mondo nel contesto di un Mediterraneo che è sempre stato il mare della vicinanza, degli incontri e degli scambi tra i popoli.

“Si tratta di un momento cruciale del viaggio omerico– spiega Cederna – perché non si sa se Odisseo sarà accolto o meno. Il mio lavoro è quello di raccontare storie e questa esperienza del Teatro On Air la trovo molto stimolante e nuova per noi attori perché l’ascolto andrà ben oltre quello che sarà il pubblico davanti al palco. Ci saranno persone che mi ascolteranno in luoghi diversi e nelle loro case e per questo è importante una lettura del racconto di Omero non fredda ma molto intensa e più precisa. In più c’è il mio rapporto con il Mediterraneo – aggiunge l’attore – per questo concluderò lo spettacolo con il racconto del mio ritorno nell’Isola di Kastellorizo dove è stato girato il film Mediterraneo 25 anni dopo l’Oscar, una piccola casa che mi è stata regalata e che per me ha rappresentato molto sia dal punto di vista umano che professionale”. Il cartellone prosegue il 9 marzo con Paolo Sassanelli che reciterà il “Grande inquisitore di Dostoevskij, Ivano Marescotti il 30 marzo sarà sul palco con “L’uomo nell’astuccio di Cechov mentre il 4 maggio “Parole note live” con Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato di Radio Capital. “Il teatro è un luogo che stimola le persone ad aggregarsi serenamente, a ridere insieme, a commuoversi insieme, a sognare insieme – sottolinea l’autore e regista Massimiliano Gracili ideatore della rassegna – e sostenere il progetto “Teatro on air” significa permettere a molte persone lontane, sparse per l’Italia e che normalmente non hanno accesso ai teatri, di poter fruire e godere gratuitamente degli spettacoli in cartellone grazie ad internet. In più significa contribuire allo sviluppo culturale di un territorio e compiere un atto di generosità a favore della collettività, dei giovani e delle persone meno fortunate”.

Il progetto è stato realizzato dall’Associazione Liber Pater con la Cooperativa sociale Arcobaleno e il sostegno del Comune di Massa Marittima e il Patrocinio della Regione Toscana e della Siae, è frutto della collaborazione tra l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti e la Lega Italiana Lotta alla distrofia muscolare, l’Anmil ( Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi) e il Favo ( Federazione Italiana delle associazioni di volontariato in oncologia). Il costo per assistere allo spettacolo è di 10 euro a persona. Per chi vuole sostenere il “Teatro on Air” esiste una campagna di crowdfunding sulla piattaforma www.retedeldono.it Per informazioni sito web: www.teatro-on-air.com