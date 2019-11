Al via “Sintesi paesaggistica e nature morte”, la mostra fotografica di Daniele Fabiani

GROSSETO – Dal 21 novembre all’1 dicembre la Galleria Eventi, in via Varese 18 nel centro storico di Grosseto, ospiterà la mostra personale di Daniele Fabiani “Sintesi paesaggistica e nature morte”. Un’ occasione unica perché per la prima volta l’autore presenterà al pubblico una serie di opere fotografiche che hanno per tema la natura morta e il paesaggio.

Daniele Fabiani, che ha esposto numerose volte dalla fine degli anni ’60 ad oggi, ha sempre trattato l’ immagine fotografica con estremo gusto e raffinatezza, ricercando una struttura formale dal linguaggio diretto e comprensibile, che risulta sempre estremamente originale, riuscendo a colpire gli osservatori col suo modo mai banale di trattare l’ arte fotografica.

L’inaugurazione è prevista per giovedì 21 novembre alle 17, e la mostra resterà aperta tutti i giorni con orario 10.30-12.30 e 17,00-19,30.