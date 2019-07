Al via Sinergie festival: musica per le piazze di Massa Marittima. Si parte con Bobo Rondelli

MASSA MARITTIMA – Al via Sinergie Music Festival, due giorni di musica nel contesto magico del centro storico di Massa Marittima. Si parte venerdì 12 luglio con Bobo Rondelli, che si esibirà in un concerto/spettacolo per ripercorrere il repertorio del poetico e caustico crooner livornese, di nuovo insieme, da qualche tempo, ai “suoi” Ottavo Padiglione. Il concerto si terrà in piazza Garibaldi e sarà preceduto da La Luna, band elettro-pop follonichese. A seguire dj set del massetano Giacomo Ghinazzi dj, producer e remixer, che a partire dalla mezzanotte farà ballare tutta la piazza. La serata sarà presentata da Sara Chiarei di Radio Stop.

In piazza Cavour, invece, la chitarra acustica sarà la protagonista indiscussa con Leonardo Marcucci, accompagnato dalla splendida voce di Iole Canelli. Special guest Luca Pirozzi, il cantante, chitarrista, benjoista e leader del gruppo Musica da Ripostiglio .

Sabato 13 luglio, in piazza Cavour a partire dalle 19 salirà sul palco Noemi Sirigu, nata a Massa Marittima ma milanese d’adozione, che insieme a Marco Morini si esibirà nei duetti più famosi della storia della musica il tutto in chiave acustica. A seguire i Bog (Band Of Grezzi), band maremmana composta da Gabriele “Tito” Capaccioni e Jacopo Castrucci alla chitarra, Zibo De Maio al basso, Riccardo Butelli alla batteria e voce di Laura Nepi con i grandi classici del rock e blues degli anni 60/70/80. E infine la Compagnia Scapestrati, il trio elbano composto da Francesco Porro, Massimo Galli e Diego Caroppo che ha firmato musiche e testi originali per narrare storie dal mondo, raccontando temi sociali attuali: dal dramma dei profughi, al lavoro, fino alle gioie comuni della quotidianità.

Mentre in pazza Garibaldi dalle 20, sempre con la presentazione di Sara Chiarei di Radio Stop, ci saranno I Fantasia Pura Italiana, una band di Prato. Eclettici per definizione, poetici ed ironici, si presentano come un sestetto esuberante, conosciuti per la partecipazione a Italia’s got talent 2016. A seguire i Gaudats Junk band che suoneranno strumenti realizzati con materiale di riciclo famosi brani stranieri e italiani rivisitati in chiave “Junk”.

Nelle due serate il Museo Archeologico in piazza Garibaldi sarà aperto e visitabile dalle 21 alle 24.

Sinergie è eco-festival. Da quest’anno i bicchieri e le stoviglie di plastica saranno sostituiti da materiali rigorosamente biodegradabili.

