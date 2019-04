Al via “Sguardi sul mondo”: protagoniste le donne, artiste, scienziate, intellettuali…

GROSSETO – Inizia il 9 aprile “Sguardi sul mondo”, un ciclo di incontri organizzati dal Centro documentazione donna dell’Isgrec per approfondire, a partire dalla loro vita, l’opera di intellettuali, politiche, scienziate, artiste, scrittrici, storiche. L’intenzione è quella di fare di questo progetto un appuntamento fisso, una tradizione, proponendo ogni anno l’approfondimento di altre figure femminili, con l’auspicio che si possa introdurre con sempre maggiore frequenza anche nei curricoli scolastici lo studio del pensiero e delle opere delle donne.

Il calendario degli appuntamenti previsto per il 2018 prevede 6 incontri, che si terranno nella Biblioteca “F. Chioccon” dell’Isgrec a partire dalle ore 18 (www.isgrec.it/istituto/dove-siamo/).

Il 9 aprile si parlerà di Rita Levi Montalcini con Marcella Filippa (Fondazione “Vera Nocentini” di Torino), che ha recentemente pubblicato per l’editore Pacini Fazzi una biografia della scienziata premio Nobel per la medicina nel 1986, prima donna ad essere ammessa alla Pontificia accademia delle scienze, senatrice a vita dal 2001 per gli altissimi meriti nel campo scientifico e sociale.

Il 17 aprile la storica dell’arte Claudia Gennari farà conoscere la vita e l’opera dell’artista Niki de Saint Phalle, fortemente legata al territorio grossetano per esserci vissuta e per avervi lasciato segni maestosi del proprio talento (“Il giardino dei Tarocchi” a Capalbio), mentre il 29 aprile Paolo Passaniti dell’Università di Siena approfondirà il percorso biografico e il pensiero di Anna Kulishoff, “la dottora dei poveri”, “il miglior cervello politico del socialismo italiano”, paladina del suffragio femminile e delle leggi di tutela del lavoro femminile e dei minori.

A maggio sono previsti altri 3 appuntamenti; nel primo, previsto per l’8, la protagonista sarà Virginia Woolf, che incontreremo attraverso le parole di Liliana Rampello dell’Italian Virginia Woolf Society, grande conoscitrice dell’opera della scrittrice britannica e autrice di importanti, fondamentali monografie quali “Il canto del mondo reale. Virginia Woolf. La vita nella scrittura”, edito da Il Saggiatore nel 2011. Il 17 maggio il ricordo di Anna Rossi Doria sarà affidato alla Prof.ssa Vinzia Forino dell’Università di Pisa, curatrice insieme a Paola Stelliferi dell’ultimo numero di Genesis (rivista della Società italiana delle storiche), dedicato appunto al lavoro di ricerca della storica scomparsa nel 2017. Infine, il 25 maggio Alberto Signori della Société Internationale Marguerite Duras approfondirà la vita e il lavoro culturale della scrittrice e regista francese Marguerite Duras, molto conosciuta in Italia per il libro “L’amante” ma la cui opera non è ancora così conosciuta da noi come invece meriterebbe.

La partecipazione agli incontri, è aperta a tutti ed è gratuita. Agli insegnanti che parteciperanno saranno certificate le ore effettive di presenza per un massimo di 9 ore. L’Isgrec è infatti associato all’istituto nazionale “Ferruccio Parri” di Milano, agenzia di formazione accreditata dal MIUR.

Per facilitare l’organizzazione degli incontri si prega di comunicare la partecipazione via mail (segreteria@isgrec.it) o telefonicamente (0564415219)