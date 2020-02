Al via Piazzer, un nuovo punto d’incontro per la città. Appuntamento in centro

GROSSETO – Il Comune di Grosseto ha concesso all’associazione La Maremma delle idee l’occupazione di suolo pubblico per uno spazio “permanente” di 5 metri per 5 metri (ma all’inizio solo per un mese, dall’1 al 31 marzo, in via sperimentale) in un’area pedonale del centro storico, precisamente nell’angolo di piazza Baccarini fra via Cairoli e Strada Vinzaglio. Nomimata Piazzer, sarà uno spazio pubblico per incontrarsi e per partecipare ad eventi aperti come:

seminari e dibattiti di temi di attualità, filosofia, sociologia ed economia;

presentazioni e divulgazioni scientifiche, letterarie e culturali;

conferenze stampa e presentazione di progetti ed iniziative locali;

incontri sociali di associazioni e club per scambio di libri, filatelia, gioco di scacchi;

speakers’ corner “angolo degli oratori” ove qualsiasi persona potrà parlare di vari argomenti.

Negli ultimi anni Richard Harris e l’associazione La Maremma delle idee hanno organizzato molti incontri pubblici di diversa natura a Grosseto, ma anche a Firenze, Bologna e a Milano per l’Expo 2015. Gli eventi, piccoli o grandi, hanno in comune l’obiettivo di mettere insieme le persone per scambiarsi conoscenze e idee.

Il primo evento “Speakers’ Corner” si terrà domenica 1 marzo alle 17 in piazza Baccarini.