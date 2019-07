Al via “Medioevo nel Borgo”: quattro giorni di rievocazione storica tra spettacoli e buon cibo

ROCCATEFERIGHI – Giullari, mercenari, buffoni di corte, signori e dami. Saranno solo alcuni dei protagonisti di ‘Medioevo nel borgo’, la festa di rievocazione storica che, dal 1994, si svolge a Roccatederighi. In occasione della ricorrenza del 25esimo anniversario della manifestazione, quest’anno Medioevo nel Borgo si arricchisce e prevede un prologo con una serata in più rispetto alle precedenti edizioni.

Da giovedì 1 a domenica 4 agosto nel borgo di Roccatederighi rivivono le atmosfere, le arti e i mestieri del Medioevo, grazie a figuranti in costume d’epoca che animeranno le strade del centro insieme a giullari, giocolieri, artisti di strada. Tutti i giorni, dalla mattina alla sera, sarà possibile assaggiare nelle taverne e osterie i piatti preparati con antiche ricette medievali e prendere parte a banchetti conviviali. All’interno della Festa ci sarà anche un banco dedicato ai prodotti senza glutine. L’evento, patrocinato dal Comune di Roccastrada, è organizzato dalla Pro Loco di Roccatederighi, grazie all’impegno di decine di volontari.

Il programma.

La quattro giorni prenderà il via giovedì 1 agosto quando alle ore 21,00 si terrà la cena medievale in onore del matrimonio di Binda dei Tederighi e Bartolommeo Saracini, signore di Siena, nel corso della quale verrà istituita la Giostra dei Sestrieri con Palio. Venerdì 2 agosto, alle 18, con l’apertura delle porte medievali e l’inizio degli spettacoli nel centro storico. Sabato 3 agosto alle 17 inizio spettacoli con “Gherardo Brami Falconarius” spettacolo di falconeria, inoltre a seguire avvieranno le performance di strada con musica, giochi, fuochi, duelli con le armi e spettacoli teatrali fino a tarda notte. La quarta e ultima giornata, domenica 4 agosto, sarà densa di appuntamenti ed entrerà nel vivo dalle 17 con il Gruppo storico Roccatederighi che presenterà “A.D. 1295 Trionfo della Giustizia per l’uccisione di Fredi e Mina”. A seguire si terrà prima la presentazione del Palio Storico dei Ciuchi e poi continueranno gli spettacoli, i giochi e la musica fino alle 23.30, quando si svolgerà l’esecuzione della pena e il gran finale.

Informazioni. “Medioevo nel Borgo” è organizzata e promossa dalla Pro Loco di Roccatederighi, con la collaborazione di numerosi volontari e abitanti del borgo. Per conoscere da vicino la tre giorni e seguire tutti gli aggiornamenti del programma, è possibile consultare il sito www.roccatederighi.it, scrivere un’e-mail all’indirizzo proloco_rocca@hotmail.it oppure contattare il numero 0564-567244.