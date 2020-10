Al via “Libri a merenda”, gli incontri in biblioteca alla scoperta della lettura

PIOMBINO – Mercoledì 28 ottobre alle 16.30 al punto prestito della Biblioteca Falesiana a Salivoli si terrà il primo incontro del gruppo di lettura coordinato dall’associazione Assaggialibri.

Libri a merenda sarà un appuntamento ricorrente, aperto a tutti; un’occasione per parlare di libri, confrontarsi su quelli che ci sono particolarmente piaciuti, sugli ultimi libri letti, sui libri che mai avremmo voluto leggere: un momento di scambio di esperienze con l’obiettivo di costituire un gruppo di lettori che, un volta al mese si incontreranno per dialogare intorno a uno o più libri scelti insieme.

L’incontro, a ingresso libero, si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19 ed è consigliata la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: biblioteca@comune.piombino.li.it oppure 0565 226110.

Il punto prestito di Salivoli è aperto tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18:30; è sempre presente un bibliotecario per i consigli di lettura e per le informazioni bibliografiche; offre una ampia scelta di libri che vanno dalla narrativa ai libri per bambini, gialli, fumetti con le ultime novità editoriali.

Sono disponibili a rotazione tutti i libri, DVD, audiolibri, riviste presenti nelle collezioni della sede centrale della Falesiana anche su prenotazione.