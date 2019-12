Al via le tombolate rionali per il periodo natalizio: tutti gli appuntamenti

PORTO SANTO STEFANO – Tempo di tombolate per i quattro Rioni del Palio Marinaro dell’Argentario che organizzano serate di svago e divertimento per i rionali. Così, il Rione Croce invita tutti nella propria sede in via dell’Archetto nei giorni 6, 13, 21, 27 dicembre con inizio alle 21. Il Rione Fortezza terrà invece le sue tombolate all’interno dell’auditorium ex Onmi a partire dalle 21 nei giorni 13, 20 dicembre e 3 gennaio. Sempre all’ex Onmi si terranno le tombolate del Rione Pilarella, i giorni scelti sono il 4, 12, 19 dicembre ed il 4 gennaio alle 21. Numerose anche le tombolate del Rione Valle, tutte in sala Gasparrini presso la chiesa dell’Immacolata con inizio alle 21, queste le date 3, 5, 12, 17, 19, 23, 27 dicembre e il 5 gennaio.