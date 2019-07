Al via le notti bianche del giovedì: musica, degustazioni, libri e laboratori per bambini

GROSSETO – Si sta per aprire la nuova stagione dei giovedì sera nel centro storico di Grosseto. Il primo appuntamento è per l’11 luglio, quando sarà di scena “La Notte Bianca della Musica”.

L’iniziativa fa parte del programma de “Il Centro dell’Estate – shopping, art, fun & food”, il calendario di eventi estivi realizzato dal Centro Commerciale Naturale Centro Storico Grosseto con la co-organizzazione del Comune capoluogo e la collaborazione di Conad e Confcommercio. Sarà la prima vera notte bianca dell’estate, con la musica che farà da principale protagonista, con decine di performance musicali di generi diversi e per tutti i gusti.

Dalle 19 gli allievi di Clan della Musica School, CMM Scuola di musica moderna, Music Revolution e Scuola di Musica “Chelli” si esibiranno nelle piazze del centro, mentre dalle 23 in poi la musica inizierà ad “invadere” anche i locali, fino a tarda notte. Inoltre, grazie alla disponibilità del negozio Clan Della Musica, in piazza Dante sarà allestita un’area dove chiunque, su prenotazione anticipata avvenuta in queste ultime settimane, avrà modo di esibirsi facendo conoscere la propria musica.

“Siamo veramente felici dell’esito di questa iniziativa in termini di interesse riscosso – dice Enrico Collura, presidente Ccn –. Ringraziamo le scuole di musica che si esibiranno, e che hanno investito delle proprie risorse negli eventi del nostro centro storico. Sappiamo che i soggetti che fanno musica a Grosseto sono tantissimi, e ci scusiamo per non aver potuto coinvolgere tutti, ma sicuramente ci saranno altre opportunità. Ringraziamo gli altri nostri partners, Conad, l’amministrazione comunale, la Confcommercio ed i locali, che hanno dato vita ad eventi ad hoc. Insieme, giovedì, offriremo un bellissimo spettacolo”.

La serata sarà l’occasione giusta anche per fare ottimi acquisti, con i negozi del centro storico che rimarranno aperti, e che proporranno tante offerte e promozioni sui capi delle nuove collezioni, essendo appena iniziati i saldi.

Spazio anche alla cultura, con il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma che partecipa all’evento con l’apertura serale, dalle 21 alle 23 e con un’iniziativa dedicata ai più piccoli, alla scoperta dei miti del passato. Dal titolo “Strumenti musicali e mitologia”, si propone un reading per bambini dai 5 ai 10 anni con truccabimbi in Piazza Baccarini alle ore 21.30.

“Questa nuova iniziativa di Centro commerciale naturale, Confcommercio, Conad e Comune conferma un sodalizio ormai collaudato e mirato a incentivare la piccola economia locale, a rivitalizzare il centro storico e a offrire ai cittadini occasioni di aggregazione e socializzazione dichiara il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. L’adesione poi di realtà private è la dimostrazione del bisogno di vitalità che tutta la città sente e fa proprio. Di questi siamo fieri; felici di fare da traino a una vivacità e effervescenza sempre più evidenti e incoraggianti”.

“Siamo molto felici che il Ccn abbia raccolto con entusiasmo la sfida dei giovedì – commentano da Confcommercio Grosseto il presidente Carla Palmieri ed il direttore Gabriella Orlando – che la nostra associazione ha lanciato, con tenacia, tanti anni fa, creando un appuntamento fisso infrasettimanale estivo per animare il centro storico cittadino nel dopocena. Le ‘Notti sì, ma di giovedì’ sono così diventate quest’anno delle Notti Bianche tematiche che sicuramente saranno apprezzate da cittadini e turisti. Un grande ringraziamento va ai commercianti, che sono da sempre l’anima dei nostri eventi”.

“Una città che vive, una città che ama la musica – afferma Paolo Degli Innocenti, presidente di Clodia proprietaria dei negozi Conad di Grosseto – è vivace e appassionata. Conad è dalla parte di coloro che cercano di favorire un incontro sociale positivo attraverso la qualità dell’intrattenimento. Le iniziative promosse dai Commercianti del Centro Storico e dal Centro Naturale, da noi sostenute, hanno questo senso e travalicano anche l’efficacia economica. Sono un atto positivo, di protagonismo civico in cui i “cittadini commercianti” escono dai negozi e si offrono come produttori di eventi ai “cittadini consumatori”. Il Centro dell’Estate è un po’ tutto questo, è andare oltre il prodotto ed essere “persone oltre le cose”. Conad c’è, coerentemente con la sua missione e con i suoi obiettivi”.

Ecco il programma musicale completo:

Dalle 19:

Piazza Dante – Clan della Musica School.

Oltre all’esibizione degli allievi, grazie alla strumentazione offerta dal negozio Clan della Musica, ci sarà spazio anche per tutti coloro che si sono prenotati per far sentire e conoscere la propria musica!

piazza Socci – CMM.

Uno showcase dedicato agli studenti dei Corsi Professionali di Cmm. Allievi e docenti si esibiranno in performance elettrico/acustiche, per un sound soft ma di qualità!

Inizio Corso Carducci (davanti alla farmacia Billi) – Music Revolution.

Il sound rock e potente degli allievi della scuola sarà uno dei sottofondi della serata.

Atrio del Vescovado – Scuola di Musica Fondazione Giovanni Chelli.

I giovani allievi ed i docenti della scuola accompagneranno con sonorità classiche miste ad un sound moderno la passeggiata serale su Corso Carducci di cittadini e turisti.

Dalle 23 fino a tarda notte:

piazza San Michele – Comix Café

Madamaloom Folgasca (Litfiba cover band).

via Cairoli – Gallery Cafe

Overfly trio.

via dell’Unione – Wooden Beer Shop

DJ Set David Bardelli.

via dell’Unione – Caffe Ricasoli

Acoustic Inc.

piazza del Sale – JAB

Dj Set.

via San Martino – Gustangolo Salumeria

Musica live.

piazza Martiri d’Istia – Locali di Piazza Martiri d’Istia

Musica live.

piazza Nello Tognetti – Il Canto Del Gallo

Roberto Ramacciotti live.

via Garibaldi – Emporio del Rigattiere

Pippo David Il Pianista delle Rose.

Eventi culturali

21 – 23 piazza Baccarini – Apertura serale MAAM Museo Archeologico e d’arte della Maremma.

21.30 piazza Baccarini – Reading per bambini dai 5-10 anni “Strumenti musicali e mitologia” e truccabimbi.

Ore 10 -23 Corso Carducci – Libreria Mondadori.

Ugo Moriano no stop alla Libreria Mondadori incontra il pubblico e firma le copie dei suoi libri gialli e presenta il suo ultimo libro “Il segreto del confessionale” edizioni Coedit.

Ore 19 piazza del popolo 3 – sede Pro Loco Grosseto.

Lorenza Pieri presenta il suo nuovo romanzo “il giardino dei mostri” edizioni E/O in collaborazione con libreria Mondadori. Dialoga con l’autrice: Roberta Lepri, scrittrice.

Eventi enogastronomici

via Paglialunga – Evento alla Wineria “La Musique des Chablis”

Degustazione dei “re” dei bianchi francesi: lo Chablis, abbinato a “PataCotto” e “Mortadellone al pistacchio” tagliati rigorosamente a mano.

via Garibaldi – negozio Hortus in Urbe – Via Garibaldi

Per le Notti Bianche effettuerà una promozione con cocomero a fette a 1 Euro.