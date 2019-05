Al via l’Amiata piano festival: anteprima con le musiche di Nino Rota

CINIGIANO – Da Amarcord a Il Gattopardo, le sue colonne sonore hanno fatto la storia del cinema, ma Nino Rota scrisse anche splendide musiche per le sale da concerto. Negli anni in cui lavorava alla partitura per Il Padrino di Francis Ford Coppola, compose due concerti per violoncello e orchestra e sarà possibile ascoltarne uno, il secondo, all’anteprima dell’Amiata Piano Festival. Appuntamento sabato 1 giugno 2019 ore 19 al Forum Bertarelli di Poggi del Sasso, Cinigiano, Grosseto. Solista sarà la violoncellista milanese Silvia Chiesa, artista residente del festival, che ha registrato entrambi i Concerti in un fortunato CD per Sony e che sabato si esibirà con l’Orchestra della Toscana diretta da Manlio Benzi.

In programma anche il Concerto Soirée per pianoforte e orchestra di Rota, con il pianista pisano Maurizio Baglini. La rassegna musicale toscana, fondata e diretta da Baglini e sostenuta dalla Fondazione Bertarelli, celebra così il 40° anniversario della morte del maestro (1911-1979). Il programma è completato da due pagine orchestrali: l’Ouverture nello stile italiano D. 591 di Franz Schubert e le Sei danze tedesche D. 820 dello stesso compositore nella trascrizione di Anton Webern.

Come di consueto, nell’intervallo del concerto verrà offerta al pubblico una degustazione dei vini di ColleMassari, accompagnata da un assaggio di prodotti tipici del territorio.

La rassegna proseguirà dal 27 giugno con la serie “Baccus”. Le prossime date: 27/28/29/30 giugno (serie Baccus); 25/26/27/28 luglio (serie Euterpe); 29/30/31 agosto, 1 settembre (serie Dionisus); 6/7 dicembre (Concerti di Natale).

Biglietti: www.boxofficetoscana.it