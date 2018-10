Al via la terza edizione della Settimana della bellezza: gli appuntamenti di venerdì e sabato

GROSSETO – La terza edizione della “Settimana della Bellezza”, promossa da Diocesi di Grosseto e Fondazione Crocevia in collaborazione con Avvenire, Luoghi dell’Infinito, Fondazione Polo Universitario Grossetano e la coorganizzazione del Comune di Grosseto, e la preziosa collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura con Clarisse Arte e del Museo archeologico e d’arte sacra della Maremma, prende il via all’insegna dei giovani. Saranno loro, infatti, gli animatori e i protagonisti della serata di evangelizzazione di strada, in programma venerdì 19 ottobre, a partire dalle 21.15 nel centro storico di Grosseto (punto di riferimento sarà la chiesa di San Pietro al Corso). “Un volto nella notte”: questo il titolo della serata, in linea col tema che fa da filo conduttore all’intera “Settimana”: “Il tuo volto io cerco”.

La serata sarà preceduta da un tempo di preparazione materiale e spirituale, nel pomeriggio nei locali della parrocchia di San Francesco, dei giovani missionari, mentre alle 21.15, nella chiesa di San Pietro al Corso, sarà offerto un momento di preghiera e contemplazione del volto di Cristo, sostando dinanzi al Crocifisso di San Damiano, quello che parlò al giovane Francesco d’Assisi, invitandolo a “riparare” la sua casa. Questo momento di preghiera iniziale sarà un modo per sostenere i giovani che poi si riverseranno in strada per incrociare e incontrare i loro coetanei ed essere tra loro evangelizzatori.

L’evangelizzazione vera e propria avrà quindi inizio intorno alle 22.15, per protrarsi il più a lungo possibile, almeno fino all’una di notte.

“Siamo convinti – spiega don Stefano Papini, del servizio diocesano di pastorale giovanile – che una proposta bella sia di per sé efficace, ma se il giovane non mette il suo volto a servizio del Volto da cercare, i suoi amici quel Volto non lo trovano. Per questo la serata di evangelizzazione: per annunciare la presenza di questo Volto ai giovani che saranno in giro per il centro, forse con altre idee, ma – ne siamo certi – pronti anche ad accogliere questo invito”.

Intanto la mattina, dalle 9 in sala Friuli (parrocchia di San Francesco) l’architetto Edoardo Milesi; Eduardo Loper Tello Garcia, monaco benedettino e docente al master di architettura e arti per la liturgia al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma; Roberto Tagliaferri, docente presso l’Istituto di liturgia pastorale di Padova, coordinati da fr. Roberto Lanzi della comunità monastica di Siloe, animeranno l’incontro “Una chiesa monastica”, relativo al progetto architettonico della chiesa per il monastero di Siloe. L’incontro è rivolto agli architetti e agli studenti degli ultimi anni dell’Istituto tecnico per geometri e del liceo artistico.

Sabato 20 ottobre un momento centrale della “Settimana della Bellezza”: alle 17.30 sarà solennemente accolta in Duomo la riproduzione del Volto Santo di Manoppello, preziosissima reliquia conservata da secoli nel piccolo centro abruzzese, dove ha sede un convento di frati cappuccini. Saranno proprio i Cappuccini a consegnare nelle mani del vescovo Rodolfo la riproduzione, che sosterà nella cattedrale di Grosseto fino al 28 ottobre. Si tratta di un piccolo pezzo di stoffa, delle dimensioni di 24 centimetri per 17, probabilmente di bisso, nel quale è impresso il volto del Cristo. Il velo ha tantissime particolarità, a partire dal fatto che è perfettamente giustapponibile al volto della Sindone.

Alle 18 il vescovo Rodolfo presiederà la Messa, in diretta su Tv9. Infine alle 19.30, in piazza Baccarini, la cerimonia di inaugurazione ufficiale delle mostre che arricchiscono anche questa “Settimana” 2018: “Teofanie”, di Omar Galliani ,presso Clarisse Arte (via Vinzaglio 27): dal 21 ottobre al 7 dicembre (orari: dal lunedì al venerdì, ore 10-12 e 16-18; il sabato ore 16-19);

“Sguardi” del fotografo Aurelio Amendola, mostra appositamente ideata e realizzata per la Settimana della Bellezza, presso il Museo archeologico e d’arte della Maremma (piazza Baccarini): dal 21 ottobre al 7 dicembre (orari: dal martedì al venerdì 9-14; sabato, domenica ore 10-13 e 16-19. Ingresso libero); “Quattr’occhi sul mondo”, fotografica di Max Laudadio, presso la sala “San Lorenzo” del palazzo vescovile (corso Carducci 11): dal 21 ottobre al 18 novembre (orari: dal lunedi al venerdì 10-12 e 16-18; il sabato 16-19); “Un canto per Maria”, di Piero Vignozzi , presso la Cattedrale-cappella della Madonna: dal 21 ottobre al 18 novembre (orari: tutti i giorni 8-12 e 16-18).

Main sponsor della Settimana: Fondazione Bertarelli, Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, Fondazione Giovanni Paolo II.

Si ringraziano inoltre, per aver contribuito alla realizzazione della Settimana: Venator Corp; Nuova Solmine; Conad Grosseto; Hotel Airone; Pecorino Toscano Dop; Aurelia Antica e Aurelia Antica Multisala; Clan della Musica; Scuola dell’Abitare; Azienda Collemassari; Bianchi Arredamenti; Annalisa Atelier; Latte Maremma; Assicurazione Cattolica; Libreria Paoline Grosseto; Cooperativa Uscita di sicurezza; Vigli del Fuoco-Comando provinciale di Grosseto.

Venerdì 19 ottobre: “Un volto nella notte”, serata di evangelizzazione dei giovani per i giovani (dalle 21.15-chiesa san Pietro al Corso-centro storico)

Sabato 20 ottobre: accoglienza in cattedrale della riproduzione del Volto Santo di Manoppello e Messa (dalle 17.30)

Cerimonia di inaugurazione delle mostre (19.30, piazza Baccarini)