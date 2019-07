Al via la stagione del Teatro Off: sul palco “Canti dal mondo fra terra e cielo”

FOLLONICA – La stagione del Teatro Off si aprirà ufficialmente stasera, lunedì 8 luglio, con lo spettacolo “Canti dal mondo fra terra e cielo”, che si svolgerà nel chiostro della Fonderia Leopolda a Follonica, a partire dalle 21, con ingresso gratuito.

“Per me sarà un evento particolare – spiega l’artista Lorenza Baudo – perché sarà fatto proprio nel giorno in cui mio padre avrebbe compiuto 71 anni. E proprio a lui dedicherò il brano in apertura di concerto, che parla dell’acqua, elemento che tutto accoglie e tutto trasforma, e del mare, punto di congiunzione fra la terra e il cielo”.

Ad esibirsi sarà il coro Vocelibera diretto da Lorenza Baudo, nato circa 7 anni fa: un coro di voci miste che canterà brani polifonici provenienti da varie parti del mondo, a cappella o con l’accompagnamento delle percussioni. Lorenza Baudo eseguirà anche brani al pianoforte insieme al percussionista Guglielmo Eboli, con il quale nel corso del concerto creerà anche suggestivi momenti improvvisativi grazie all’utilizzo della loop station e della voce usata come uno strumento.

Per info e calendario completo è possibile consultare il sito: www.lorenzabaudo.com

Per calendario completo InChiostro: www.comune.follonica.gr.it