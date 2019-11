Al via la stagione del Piccolo Cineclub Tirreno: si parte con il film “L’ospite”. In sala gli attori

FOLLONICA – Sabato 23 novembre alle 21.30 riparte la stagione cinematografica promossa dall’associazione Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica. Sarà la commedia d’autore “L’ospite” di Duccio Chiarini ad aprire la nuova programmazione.

Entrambi gli attori protagonisti del film saranno ospiti dell’evento per presentare il film: Silvia D’Amico (tra i tantissimi film e serie tv cui ha partecipato ricordiamo “Squadra Antimafia”, “I delitti del BarLume”, “Non essere cattivo”, “Orecchie”, “Hotel Gagarin”) e Daniele Parisi (“Orecchie”, “Troppa grazia”, “Il contagio”).

Viste le molte richieste per partecipare all’evento, è necessaria la prenotazione da effettuare alla Pro loco Follonica via Roma 49 (orario dal lunedì al sabato 9.30-12.30 e 16.30-19, domenica ore 9.30-12.30). Info: 339/3880212. Restano disponibili gli ultimi 80 posti. Ingresso riservato ai soci.

TRAMA:

Guido (38 anni) ha una relazione con Chiara (33 anni) che viene messa in crisi dalla possibilità che lei sia rimasta incinta. Mentre lui si sente pronto per la paternità, lei ci vuole pensare. Nell’attesa Guido, sperando di farle cambiare idea, se ne va di casa ottenendo ospitalità sia dai suoi genitori che dagli amici. Avrà modo di diventare testimone di storie che non conosceva fino in fondo.

Luogo evento: Sala Tirreno, via Bicocchi 53 Follonica.