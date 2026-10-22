GROSSETO – Sarà fra’ Roberto Pasolini, frate cappuccino, biblista e predicatore della Casa Pontificia, ad aprire ufficialmente l’XI edizione della Settimana della Bellezza, promossa dalla Diocesi di Grosseto con Fondazione Crocevia.

L’appuntamento è per sabato 24 ottobre alle 21 nella chiesa di San Francesco, in piazza San Francesco.

Il titolo dell’incontro è “Abbastanza piccoli per vivere e per morire. Francesco e la grazia del limite”.

Alle 18, al Polo Le Clarisse, si inaugurano le mostre della Settimana della Bellezza alla presenza di Federico Busonero, dei curatori Giovanni Gazzaneo, Edoardo Milesi e Mauro Papa, di Elena Bolognesi, direttrice editoriale delle Edizioni Terra Santa, dell’assessore comunale alla Cultura Luca Agresti e di Michela Berto del MAAM.

“The Land That Remains – La terra che resta” raccoglie le fotografie che Busonero ha scattato nel 2008 e nel 2009, su incarico dell’Unesco, durante tre lunghi viaggi in Cisgiordania. Il compito era documentare paesaggi di particolare significato culturale. La ricerca è stata pubblicata nel 2016 da Hatje Cantz. Il fotografo la descrive come una meditazione sulla bellezza e sulla sofferenza della terra palestinese, fatta di «luoghi che risuonano di sofferenza umana e dignità».

“Dare volto a Francesco” presenta invece quattro opere di due grandi maestri dell’arte contemporanea. Bruno Ceccobelli lavora con un linguaggio “pittosculturale” fatto di materiali poveri e tutto rivolto all’Infinito. Omar Galliani, che alle Clarisse aveva già esposto “Teofanie” nel 2018, porta due grandi disegni in cui, scrive Gazzaneo, «il segno è figura e insieme orizzonte infinito».