Ad inaugurare questa nuova edizione sarà il concerto dell’ Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” dedicato a Beethoven, in vista del bicentenario della morte del grande compositore tedesco che ricorrerà nel 2027. Saranno eseguiti il “Concerto n. 3 in do minore per pianoforte e orchestra op. 37” e la “Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21”. L’orchestra sarà diretta da Alessandro Tirotta , con Andrea Molteni al pianoforte. L’ingresso è libero e gratuito.

Al pianoforte si esibirà il giovane talento italiano Andrea Molteni, 28enne dalla fama internazionale che si è già esibito in tutto il mondo, in sedi prestigiose. Laureato con menzione d’onore al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como, ha proseguito la sua formazione a Milano con Vincenzo Balzani. Ha pubblicato tre album con l’etichetta Brilliant classics, trasmessi da emittenti radiofoniche francesi, tedesche e da Radio classica in Italia.

Il direttore d’orchestra Alessandro Tirotta è anche cantante lirico, violinista e musicologo. Studia musica dall’età di 4 anni, è diplomato in violino e laureato in musicologia all’università di Roma Tor Vergata. Si esibisce in teatri, enti lirici e sale da concerto in Italia e all’estero, come direttore o solista. Da interprete spazia dal repertorio barocco al contemporaneo, eseguendo messe, oratori, sinfonie, poemi sinfonici e composizioni sacre di Beethoven, Mendelssohn, Mozart, Schubert, Vivaldi, Haydn, Cimarosa, Wagner, Rota, Respighi, Stravinskij, Prokofiev e Čajkovskij. Oltre a numerosi concerti sinfonici per orchestra, coro e solisti, ha diretto molte opere liriche. All’attività concertistica abbina quella di orchestratore e arrangiatore di repertorio edito e inedito, per orchestra, coro, voci e strumenti solisti.