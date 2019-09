Al via la Sagra del Capitone: ecco il programma tra buon cibo, musica e spettacoli

SASSO D’OMBRONE – Al via la 49esima Sagra del Capitone a Sasso d’Ombrone (Cinigiano) da venerdì 13 a domenica 15 settembre . “Questa sagra – spiega Giancarlo Baldi, presidente del comitato Pro Sasso – trae origine dall’antica tradizione di alcuni paesani, che, in epoche lontane, pescavano capitoni ed anguille nel fiume Ombrone”.

Allo stand gastronomico sarà possibile degustare alcuni piatti tipici a base di capitone e anguilla. La festa prosegue con l’apertura delle cantine e le serate danzanti al Bellacosta. Non mancano le novità in questa edizione, come la gara di bici in discesa (Sasso urban race ed il trekking con gli alpaca).

L’evento è promosso dal comitato Pro Sasso con il patrocinio del Comune di Cinigiano.

Ma ecco il programma dettagliato:

Venerdì 13 settembre, alle 15, apertura del parco giochi gonfiabile, alle 19 apertura delle cantine con musica dal vivo. Alle 19 e 30 apertura dello stand gastronomico. Alle 21 gioco dei Barberi di Sasso di Maremma e alle 21.30 spettacolo latino-americano con la scuola Buena Vista.

Sabato 14 settembre, alle 12.30 apertura stand gastronomico. Alle 15 apertura parco giochi gonfiabile. Alle 16 Sasso Urban race (Gara down hill urbano). Alle 17 apertura cantine con musica dal vivo. Alle 19.30 apertura stand gastronomico. Alle 21 gioco dei Barberi di Sasso di Maremma. Alle 21 serata danzante con Easy Band.

Domenica 15 settembre, alle 10, passeggiata insieme agli alpaca di Cecilia (Albus Alpacas azienda agricola La Trisolla). Alle 12 e 30 aperura stand gastronomico. Alle 15 apertura parco giochi gonfiabile. Alle 16 animazione per bambini con Barbara (Admo Grosseto).

Alle 17 apertura cantine con musica dal vivo. Alle 17.30 spettacolo itinerante della banda animata di Roccatederighi.

Alle 19 esibizione acrobatica aerea dell’associazione Fondino 2.0. Alle 19.30 apertura stand gastronomico. Alle 21 gioco dei Barberi di Sasso di Maremma e serata danzante con Alessandra De Falco.

Info: pagine facebook e instagram del Comitato Pro Sasso.