Al via la rassegna “Tutta la musica dell’organo”: domani concerto in Duomo

GROSSETO – Sarà il maestro Francesco Iannitti Piromallo ad aprire, domenica 12 luglio, la terza edizione di “Tutta la musica dell’organo”, rassegna estiva d’organo promossa dall’ufficio diocesano per la pastorale culturale, in collaborazione con l’ufficio liturgico, col sostegno di “The Rada Zocco foundation”.

Il concerto d’organo si terrà nella cattedrale di Grosseto al termine della Messa domenicale delle 21.15.

Il maestro Iannitti Piromallo proporrà musiche di Bach (“Nun komm’ der Heiden Heiland” BWV 599; “Der Tag, der ist so freudenreich” BWV 605); di Bossi (“Fatemi la grazia” e “Chant du soir”); di Franck (“Corale n.3 in la minore”) e, infine, quattro sue composizioni: “Ricordando san Francesco”; “Pastorale in fa maggiore”; “D’oro e d’amore”; “Divertimento per la notte di san Silvestro”.

Romano, 59 anni, Francesco Iannitti Piromallo ha studiato al conservatorio Santa Cecilia della Capitale, diplomandosi in composizione e direzione di coro e in pianoforte. Compositiore, pianista, organista, direttore di coro e d’orchestra, ha diretto per moltissimi anni la corale Puccini di Grosseto. Tra le sue composizioni, “Silver light”, un poema sinfonico per pianoforte e orchestra dedicato alla laguna di Orbetello, eseguito per la prima volta nel 2018. E poi “Traversando la Maremma Toscana”, composizione per coro a 5 voci miste su poesia di Giosuè Carducci e “La spigolatrice di Sapri”, composto nell’ambito dei festeggiamento per i 150 anni dell’Unità d’Italia. A soli vent’anni compone, proprio sull’organo Mascioni della cattedrale di Grosseto, “Jonas”, un oratorio per soli, coro e organo. Nel 2013, in occasione dell’inizio del ministero episcopale del vescovo Rodolfo, ha composto “Ecce sacerdos magnum” per coro e organo.

Ha inciso vari cd, è docente di pianoforte, armonia e composizione presso l’Istituto musicale Palmiero Giannetti di Grosseto e titolare della cattedra di pianoforte alla scuola secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” del capoluogo maremmano.