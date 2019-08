Al via la rassegna cinematografica Capalbiomovie: undici giorni di cinema in piazza

CAPALBIO – Si terrà dal 16 al 26 agosto, in piazza Magenta a Capalbio, la XIX Rassegna cinematografica di Capalbiomovie.

“Il tema scelto per la XIX Rassegna cinematografica di Capalbiomovie – raccontano gli organizzatori – è l’utopia. Quando nel 1513 Tommaso Moro inventò questo neologismo certamente non pensava che questa parola avrebbe avuto una risonanza e una fortuna così straordinaria da essere utilizzata, nel corso dei secoli, per raccontare e definire il desiderio umano, inesauribile e universale, di cambiamento e di trasformazione. I film che abbiamo scelto contengono tutti, in modo più o meno esplicito, questa tematica del cambiamento e della trasformazione possibile. Raccontano di questo desiderio inesauribile dell’essere umano di progettualità, di speranza e di determinazione, una spinta virtuosa a non rassegnarsi a ciò che c’è, ma a trovare il senso del proprio esistere proprio nella affermazione e nella realizzazione di quella città ideale , di cui ci parla Tommaso Moro, e della quale tutti vorremmo essere cittadini”.

Ecco il programma della rassegna:

venerdì 16 agosto – La donna elettrica

sabato 17 agosto – Green book

domenica 18 agosto – Old man & the gun

lunedì 19 agosto – Capitan Fantastic

martedì 20 agosto – Nelle tue mani

mercoledì 21 agosto – Tre volti

giovedì 22 agosto – Le invisibili

venerdì 23 agosto – Troppa grazia

sabato 24 agosto – Pane dal cielo

domenica 25 agosto – Girl

lunedì 26 agosto – Toghether forever

Nella serata di sabato 24 agosto, Capalbiomovie propone il film “Pane dal cielo” di Giovanni Bedeschi. L’ingresso,ad offerta, sarà devoluto alla Fondazione Progetto Arca Onlus che si occupa dei senzatetto e all’assistenza per strada. Alla serata sarà presente il portavoce della Fondazione Tommaso Bertelli.

L’ingresso è a pagamento (7 euro). I film inizieranno alle 21.30.