Al via la mostra “Tumulto”: la scena musicale underground negli scatti del maremmano Michele Guerrini

GROSSETO – Al via “Tumulto”, la mostra fotografica del grossetano Michele Guerrini che sarà inaugurata venerdì 15 novembre alle 18 nella sede di APS Kansassìti, in viale Porciatti 10. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 17 novembre con orario di apertura 17-20. Ingresso libero.

“Tumulto” è un progetto di ricerca fotografica che colloca al centro del proprio campo d’indagine la forza fisica, il movimento e i costumi propri della “scena musicale underground”. Tralasciando la bellezza formale dello scatto in posa, perseguendo con un atteggiamento reportagistico, l’obiettivo fotografico si sofferma sulla crudezza della realtà, sulla forza dell’immediatezza, con le sbavature e imperfezioni che la contraddistinguono.

Il progetto mette in mostra circa 150 scatti di Michele Guerrini raccolti in più di 5 anni tra festival Do-It-Yourself, centri sociali e locali alternativi “con l’obiettivo di raccontare la musica attraverso la corporeità e il movimento, cercando di ricavare dalla materia la forza di un suono, disturbante, non conforme – racconta il fotografo -. Pochi e nascosti gli scatti ambientali di un viaggio fatto di appartamenti, fabbriche abbandonate, spazi occupati, parcheggi, autostrade. La scelta del bianco e nero è un legame indissolubile di tutta la produzione: un mezzo per scavare fino alle radici tra luce e ombra di ogni scatto”.