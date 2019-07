Al via la Mostra scambio dei minerali: in Maremma collezionisti da tutta l’Italia

MASSA MARITTIMA – Il Gruppo mineralogico massetano “Lotti” di Massa Marittima ha organizzato anche questo anno la “Mostra scambio dei minerali”, che si terrà in piazza Garibaldi a Massa Marittima nei giorni 27 e 28 luglio dalle 17 alle 24 di entrambi i giorni.

Arrivata alla sua 51esima edizione, la mostra si dota come sempre di minerali e fossili di vario genere, compresi parti di dinosauri, che molti collezionisti, provenienti da tutta Italia, mettono in evidenza. L’evento quest’anno si arricchisce con la collaborazione della cooperativa Zoe che terrà aperti i Musei della Miniera, sito in via Corridoni, e il Museo Archeologico ubicato proprio in piazza Garibaldi alle spalle dell’allestita mostra. Collabora inoltre con il gruppo speleologico massetano, che nell’occasione farà visitare le Fonti dell’Abbondanza dove, di recente, sono stati inaugurati gli affreschi ritrovati.