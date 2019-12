Al via la mostra “L’espressività del tondo”: collettiva di opere di piccolo e unico formato

MASSA MARITTIMA – Dal 21 dicembre al 31 gennaio Galleria Spaziografico, nel centro storico di Massa Marittima, vi aspetta per visitare il nuovo spazio espositivo e la mostra “L’espressività del tondo”. In esposizione opere di piccolo e unico formato, il tondo appunto, una proposta estetica inconsueta, affascinante e dal forte carattere. Inaugurazione sabato 21 dicembre alle 18.

“Galleria Spaziografico, con questa mostra collettiva, inaugura la nuova sede di vicolo Ciambellano 7, nel centro storico di Massa Marittima, e presenta il suo carattere di laboratorio d’arte orientato all’innovazione, oltre che all’attività espositiva – Gian Paolo Bonesini, curatore della mostra -. Nello spazio medioevale è stato creato un percorso dedicato per lo più a opere di piccole dimensioni, così da farle diventare armonicamente parte dell’ambiente”.

“‘L’espressività del tondo’ intende mettere in mostra opere dal forte carattere: per questo è stato scelto un formato poco diffuso, il tondo appunto, che rappresenta una proposta estetica inconsueta per i nostri tempi – continua -. Il quadrato e il rettangolo sono forme collaudate e corrispondono a parametri visivi ampiamente diffusi nell’arte contemporanea. Il tondo invece invita a nuove interpretazioni dell’immagine, induce alla ricerca dell’equilibrio, a esplorazioni estetiche talvolta ardue”.

“E’ proprio qui che si voleva condurre i nostri autori, in un campo inesplorato, ricco di sfide e di sorprese – prosegue Bonesini -. Sembra un intento quasi pedagogico, un invito a rompere gli schemi della percezione visiva dominante per cogliere la bellezza e l’armonia dentro uno spazio difficile da interpretare. Il gallerista sceglie il tema, gli artisti accolgono la sfida e si propongono con la loro espressività creativa… è l’inizio di un percorso di crescita affascinante, che si può sviluppare, piano piano”.

Espongono: Andrea Anselmi | Gian Paolo Bonesini | Letizia Bartoli | Bertram Biersack | Claudio Carnesecchi | Angela Casagrande | Elena Casanova | Esther Ciullini | Antonella Di Paolo | Sandra Stella Gimigliano | Fernanda Guidi | Andrea Massaro | Rita Patti | Massimo Pelagagge | Dino Petri | Laura Priami | Valerio Radi | Fabio Sartori | Franziskus Schmid | Giampaolo Territo Luciano Tonelli | Claudio Ulivelli | Pier Luigi Vanni.