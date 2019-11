Al via la Mostra del fungo autunnale: incontro con gli esperti all’ex Casello idraulico

FOLLONICA – Il Gruppo micologico follonichese, con il patrocinio del Comune di Follonica e Pro loco Follonica, organizza la Mostra del fungo autunnale, giunta ormai alla 37esima edizione. La mostra, a ingresso Libero, si terrà all’ex Casello idraulico in via Roma a Follonica e rimarrà aperta sabato 9 dicembre dalle 18 alle 20 e domenica 10 dicembre (10/12:30 16/19:30).

I visitatori e gli appassionati potranno ammirare e conoscere i funghi del nostro territorio e chiedere chiarimenti agli esperti micologi che saranno a disposizione per tutta la durata della mostra. Sarà inoltre un’occasione per fare conoscenza con questo magnifico mondo a tutt’oggi ancora in parte sconosciuto.