GROSSETO – Un’occasione da non perdere quella dei primi giorni di giugno a Grosseto, in grado di regalare a tutti gli intervenuti emozioni artistiche e non solo.

Oggetto prezioso, anche perché frutto dell’impegno di tante persone, sarà la mostra organizzata dall’associazione Auser di Grosseto 2025/2026, patrocinata dal Comune e da Auser-territoriale Grosseto.

Location d’eccezione sarà il chiostro della chiesa San Francesco, in piazza San Francesco. La mostra resterà fruibile da tutti dal 4 al 7 giugno con orario dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

L’esposizione artistica e naturlistica permetterà ai visitatori di ammirare i lavori degli alunni del corso di disegno e pittura dell’insegnante Cristina Mambrini, quelli di scultura e pittura su ceramica dell’insegnante Donatella Battistini e grande valenza d’immagine anche per i tanti iscritti all’associazione Maremma Pro Natura presenti con splendide immagini naturalistiche.

L’inaugurazione della mostra collettiva avverrà il 4 giugno dalle 17,00 e sarà impreziosita dalla partecipazione dei giovani musicisti della scuola di musica G.Chelli, diretti dalla professoressa Maria G.Bianchi. I piccoli musicisti presenteranno il Chelli Young Lab (laboratorio di musica d’insieme) e accompagneranno l’evento con l’esecuzione di alcuni brevi brani musicali.