Al via la Festa delle cantine: musica popolare, mostre, visite guidate, buon cibo e vino novello

SORANO – Torna da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, nello scenario del centro storico, la promossa dall’associazione Giovani Capaccioli con il patrocinio del Comune di Sorano e con la partecipazione dell’Avis comunale, della Pro loco di Sorano, del Gruppo sportivo Sorano e della parrocchia di San Nicola Sette, le cantine aperte pronte ad offrire piatti della tradizione gastronomica e vino novello.

All’interno delle cantine, canti popolari, musica e intrattenimenti, mentre per le vie e le piazza del centro storico si esibiranno gruppi folcloristici e delle tradizioni popolari. Sono previsti anche spettacoli per bambini, una mostra mercato in piazza Busatti e visite guidate ai principali monumenti.