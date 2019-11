Al via la Festa del Bucounto: vino e olio novo, cantine aperte e musica per le vie del paese

CIVITELLA MARITTIMA – Da venerdì 8 fino a domenica 10 novembre, a Civitella Marittima, si terrà la XIV Festa del Bucounto, festa nel piccolo borgo per festeggiare l’olio e il vino novo.

Il “Buco unto” è il Civitellino. Le storie tramandate dagli anziani hanno più di una spiegazione a riguardo, per un finale però identico: i pantaloni dei Civitellini erano sporchi di “unto” all’altezza del fondoschiena. Questo era per molti dovuto al fatto che ci si puliva le scarpe con la “sugna” e quando ci si andava ad inginocchiare in chiesa durante la messa, il tacco delle scarpe batteva lì, sporcano i pantaloni. Altre storie raccontano che sia semplicemente perché, dati i numerosi frantoi che lavoravano nel centro di Civitella, l’olio era una costante nella vita degli abitanti del paese, grazie ai numerosi frantoi presenti nel territorio.

La Festa del Bucounto, quindi, è la festa più tipica e sentita per gli abitanti di Civitella Marittima, perché riporta i paesani a quando, molto tempo fa, aspettavano con trepidazione il momento della raccolta e della lavorazione prima del vino novello, e poi dell’olio novo, entrambi prodotti tipici e di alta qualità.

Da ormai diversi anni viene proposto: degustazione prodotti tipici, olio novo, vino novello, stand gastronomico al coperto, mercatino, giochi, cantine aperte e musica itinerante lungo le vie del borgo, per una festa che richiama sempre più persone e artisti da tutta la Toscana e non, quindi costantemente in crescita da un punto di vista dell’offerta di servizi ai visitatori, con la certezza del divertimento fino a tarda sera, e la sicurezza della qualità dei prodotti!

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 8

18.00: 1° Uscita dei Rullanti dell’Ardenghesca

19,00: Apertura cantine e Stand gastronomico – nella piazza Porta Piccina Alessandra Magicband LA DF

20,00: Black Flame in concerto

21,30: Roxy Bar Mario in concerto (special guest: Conte Max Venturacci)

SABATO 10

12,00: Apertura Stand Gastronomico e Cantine

17,00: 2° Uscita de “I Rullanti dell’Ardenghesca”

a partire dalle 15,00: La Compagnia dei Toscanacci

“Street Live Show”

Gli Ultimi della Fila, Massimo Antichi, G & A “live music DUO”, La ditta di Mons – Conduce la serata PEO GOZZI

18.30: nella Piazza Porta Piccina dimostrazione e lezione con la QUADRIGLIA GIGLIESE

23,30: Davi&Titto djset

19,00: Apertura Stand gastronomico

dalle 19,00: nella Piazza Porta Piccina Feeling Band in concerto

DOMENICA 11

8,00: MTB e Trekking del Bucounto – Civitella Bike & Trekking – INFO cell 339 2878330

11,30: Gli Sputnik in concerto

12,00: Apertura Cantine e Stand Gastronomico

14,00: Black Flame in concerto

15,30: Sfilata Storica – con “I Rullanti dell’Ardenghesca”

17,00: Concorso per il “Miglior Vino novello artigianale alla Locanda nel Cassero”

17,00: Pirate Bay Band in concerto

19,00: Sound’s GOOD 2.0 DUO in concerto

22,00: Davi&Titto djset

*nella Piazza Porta Piccina:

dalle 14,00: Feeling Band in concerto

*saranno presenti alla festa, nella giornata di Domenica, anche la Magicaboola Brass Band in giro per tutto il paese!

*sono in programma visite guidate al Frantoio delle Colline Ardenghesche – info tel 3335287241 *