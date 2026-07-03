ORBETELLO – Incontri e attività di bird-watching per valorizzare il patrimonio della laguna di Orbetello: “Sbinocolando“, l’attività promossa dalla sezione soci Coop Costa d’Argento in collaborazione con la cooperativa Le Orme, celebra la sua decima edizione con otto appuntamenti tra luglio e agosto.

Gli eventi

Il primo evento sarà martedì 7 luglio con il laboratorio di arte terapia “Nutrimenti e Nutricuori, senso, sentimento e sostenibilità del gusto”, condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Tiziana Luciani. Seguiranno gli incontri con Lorenzo Fusini (14 luglio) dedicato alle mura di Porto Ercole, Danilo Terramoccia (21 luglio) che racconterà la storia del “sarracchio“, e l’archeologa Silvia Simonini (28 luglio), con una panoramica sull’archeologia del territorio.

Ad agosto il programma proseguirà con la proloco lagunare protagonista dell’appuntamento del 4 agosto dedicato alla promozione del territorio, poi l’11 agosto con l’archeologa Elisabetta Santarelli sul ponte di Talamonaccio-Ansedonia, il 18 agosto con lo spettacolo “La rivolta dei pupazzi“, il teatrino dei puppets curato dalla cooperativa Le Orme e, infine, con la serata conclusiva del 25 agosto “I doni di Sbinocolando“, dedicata alle organizzazioni di volontariato riconosciute come “Amiche di natura“, accompagnata dalla musica del Black carpet trio e dalla consegna dei riconoscimenti.

Tutti gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno presso la torretta del supermercato Coop di Orbetello, con inizio alle ore 17.30.

Col traguardo della decima edizione, “Sbinocolando” conferma la propria vocazione: creare occasioni di incontro e partecipazione, valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della laguna di Orbetello e promuovere una cittadinanza sempre più consapevole e attiva.

Per informazioni: Le Orme, Guide della Maremma Toscana, tel. 0564416276 – 3466524411.