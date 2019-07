Al via “La Corrida”: a Senzuno sul palco i dilettanti allo sbaraglio

FOLLONICA – Venerdì 2 agosto, a partire dalle 21.30, in via Spiaggia di Levante nel quartiere di Senzuno, l’associazione Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Follonica e in collaborazione con il Rione Senzuno presenta l’edizione 2019 di “Vivere Senzuno”.

Durante la serata, tra musica, spettacoli e balli di gruppo, i dilettanti allo sbaraglio potranno partecipare all’edizione senzunese de ‘La Corrida’ (ecco l’articolo “come partecipare LINK). Tutti potranno salire sul palco per cantare, recitare, suonare strumenti, raccontare barzellette, e attendere l’impietoso giudizio del pubblico armato di pentole, coperchi e campanacci, mentre il vincitore sarà premiato come merita.