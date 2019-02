Al via la 21esima edizione Premio “Scriabin”: appuntamento agli Industri con il concerto d’apertura

GROSSETO – Il Premio internazionale “Scriabin” debutta con il concerto dell’ultimo vincitore: da lunedì 18 febbraio la XXI° edizione della kermesse pianistica al Teatro degli Industri.

La rassegna è promossa e organizzata dall’Associazione musicale Scriabin con Fondazione Grosseto Cultura e il Comune di Grosseto e con il sostegno di Rotary Club, Fondazione Rotariana Carlo Berliri Zoppi, l’agenzia Generali di Maurizio Marraccini, l’agenzia Mediolanum di Grosseto, Fazioli, Banca Tema, Solbat, Corsini, Bastiani Grand Hotel, Mario Gennari Bricolarge, Gallery Cafè e Fondazione Cassa di risparmio di Firenze.

Il programma di lunedì 18 febbraio prevede la registrazione dei concorrenti, le prove libere sul palco e, a partire dalle 19, il concerto d’apertura (ingresso libero): si esibirà agli Industri il cinese Yin Cunmo, vincitore dell’edizione 2018. Al termine, la presentazione della giuria e l’estrazione dell’ordine delle prove dei partecipanti. Martedì e mercoledì sono in programma le prove eliminatorie, con i 70 pianisti che suoneranno per 20 minuti un pezzo di Scriabin e un altro libero. In 12 accederanno alle semifinali, giovedì e venerdì, quando i pianisti suoneranno per 45 minuti.

Alla finale saranno promossi in tre: si esibiranno domenica 24 febbraio a partire dalle 17 agli Industri accompagnati dall’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, diretta da Gudni Emilsson (ingresso intero 13 euro, ridotto 10 euro; biglietti in vendita per tutta la settimana in teatro).

Inoltre, ogni giorno un concerto (sempre a ingresso libero): Elia Cecino (martedì 19 alle 20), Anna Miernik (mercoledì 20 alle 20), Xing Chang (giovedì 21 alle 20) e Yuri Bogdanov (venerdì 22 alle 20), più la conferenza di Ettore Candela su “La musica nel cinema di Stanley Kubrick”, sabato 23 febbraio alle 16.30 nell’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”.

La giuria internazionale del premio è presieduta da Antonio Di Cristofano (fondatore e direttore artistico del Premio Scriabin e direttore dell’Istituto comunale musicale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura) e ne fanno parte Ludmil Angelov (Bulgaria), Vincenzo Balzani (Italia), Lilia Boyadjieva (Bulgaria/Francia), Francoise Choveaux (Francia), Seonjeong Kim (Sud Corea), Francesco Monopoli (Italia), Piotr Paleczny (Polonia) e Lei Wu (Cina). L’intera manifestazione e le prove sono visibili in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del premio.