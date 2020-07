Al via la 21esima edizione di Santa Fiora in musica: Quintessenza Brass aprono il festival

SANTA FIORA – Apre la XXI edizione del Festival Internazionale Santa Fiora in musica, con Quintessenza Brass, sabato 1 agosto, alle 21.30, nel suggestivo scenario dell’Auditorium della Peschiera.

Tutti i concerti del Festival, sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Gli eventi si svolgeranno rispettando le misure sanitarie anticovid previste per gli spettacoli dal vivo.

Una lunghissima tradizione musicale, un borgo con una storia importante da raccontare. Santa Fiora in musica, rappresenta un unicum nel panorama nazionale per le caratteristiche stesse del territorio che ha dato origine al Festival e per la passione degli artisti che ogni anno lo animano regalando momenti straordinari. Il festival è organizzato dalla Fondazione Santa Fiora Cultura con il contributo economico del Comune e il sostegno di Enel Green Power.

Questa XXI edizione, sotto la direzione artistica del maestro Andrea Contri, si svolgerà tutta nel mese di agosto, con otto serate di buona musica da non perdere. Il festival, apre dunque, sabato 1 agosto con Quintessenza Brass: Michele Lotito e Giovanni Perciante alla tromba, Fernando Servidone al corno, Salvatore Fregapane al trombone e Fabrizio Della Corte alla tuba. La Quintessenza Brass riunisce professori che hanno collaborato con le più importanti istituzioni musicali italiane ed estere, esibendosi in varie città del mondo sotto la direzione di illustri direttori come Muti, Barenboim, Mehta, Maazel, Pappano, Gatti, Sinopoli, Chung, Temirkanov, Petrenko, Nagano, Morricone, Bacalov. I musicisti del quintetto si sono specializzati in Musica da Camera presso l’ Hochschule fur Musik “Franz Liszt” di Weimar e hanno ottenuto numerosi riconoscimenti tra i quali il Primo Premio al Concorso Internazionale per Quintetti di ottoni “Burke & Bagley Prize Competition 2018”.

Il secondo concerto si terrà venerdì 7 agosto, alle 21 e 30, all’Auditorium della Peschiera con Pontormo Sax Quartet in “Latin Mood”, un viaggio attraverso le musiche del Sud America con brani famosi e bellissimi come Besame mucho, Libertango e molti altri ancora. Il quartetto è composto da Sandro Tani, sax soprano; Marco Vanni, sax contralto; Giovanni Baglioni, sax tenore e Omar Daini, sax baritono.

Sabato 8 agosto, alle 21, nel piazzale davanti al teatro Andrea Camilleri, si esibirà la Corale Padre Corrado Vestri, diretta dal maestro Daniele Fabbrini.

Domenica 9 agosto, alle 21 e 30 all’Auditorium della Peschiera sarà la volta di The Dreambones: Marcello Rosa trombone e arrangiamenti; Eugenio Renzetti trombone

Elisabetta Mattei trombone; Federico Proietti trombone; Francesco Piersanti trombone basso; Paolo Tombolesi pianoforte; Stefano Catarano contrabbasso; Davide Pettorossi batteria. The Dreambones nasce da un’idea di Marcello Rosa, celebre trombonista e compositore che ha lavorato per più di trenta anni alla RAI, come solista, direttore e ideatore di programmi dedicati al jazz. Gli arrangiamenti, tutti affidati alla mano del maestro, hanno un tono sempre nuovo e frizzante. Nulla è mai scontato o obsoleto.

Sabato 15 agosto, alle 21 e 30 all’Auditoium della Peschiera si terrà il concerto della Filarmonica Gioberto Pozzi diretta dal maestro Daniele Fabbrini.

Martedì 18 agosto BadaBimBumBand in la Banda Molleggiata uno spettacolo itinerante che avrà le seguenti tappe: ore 16.30 piazza Garibaldi; ore 17.30 per le vie del borgo; ore 19.00 Auditorium della Peschiera. Santa Fiora sarà invasa da musicisti che dondolano, volteggiano e ballano mentre suonano, in uno straordinario show in cui la qualità musicale dei brani si sposa con il teatro, le coreografie corali ed eccezionalmente con la danza.

Venerdì 21 agosto all’Auditorium della Peschiera, alle 21 e 30, da non perdere uno straordinario Peppe Servillo in Histoire du soldat, percorso a ritroso tra le due guerre mondiali. Peppe Servillo sarà la voce recitante, con lui sul palco Pathos Ensemble, composto da Silvia Mazzon viola e villino, Mirco Ghirardini clarinetto, Marcello Mazzoni pianoforte. Peppe Servillo, storico leader degli Avion Travel, porta in scena l’adattamento di uno dei racconti più celebri del Novecento, un’opera scritta da Igor Stravinsky con Charles Ferdinand Ramuz.

Il festival chiude sabato 22 agosto, alle 21 e 30, all’Auditorium della Peschiera con la Lirica sotto le stelle alle sorgenti del fiume Fiora. Special guest Ambrogio Maestri.

In più, dal 17 al 23 agosto, tutti i giorni, alle ore 17, al Parco Gambrinus, sarà possibile assistere ad una lezione aperta la pubblico delle classi di tromba, trombone, corno, e tuba.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria info@santafiorainmusica.com – 335 8401202