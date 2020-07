Al via la 14esima edizione di Capalbio Libri: il programma

CAPALBIO – Capalbio Libri raggiunge nel 2020 il traguardo della 14° edizione e scopre per la prima volta Piazza della Repubblica, nella frazione di Borgo Carige, ai piedi del castello medioevale di Capalbio (Gr).

Il festival sul piacere di leggere, ideato e diretto da Andrea Zagami, organizzato dall’agenzia di comunicazione integrata Zigzag in collaborazione con la Fondazione Capalbio e promosso dall’Associazione “Il piacere di leggere”, lascia temporaneamente per il 2020 la tradizionale cornice di Piazza Magenta e debutta in una nuova location più ampia, per assicurare il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria ed aprirsi al contempo a nuovi scenari del comune maremmano, permettendone la conoscenza al pubblico del festival.

L’arrivo a Borgo Carige, nello spazio antistante la Chiesa di Piazza della Repubblica, è stato possibile grazie alla collaborazione di Don Marcello Serio, parroco di Capalbio, che ha messo a disposizione della Fondazione Capalbio il sagrato della Chiesa come palcoscenico delle manifestazioni culturali estive.

Dal 27 luglio al 4 agosto il festival è anticipato dall’iniziativa digitale “Capalbio Libri News”, con Marta Mondelli e Giulia Nervi, le attrici che raccontano a modo loro la lettura dando qualche anticipazione della nuova edizione.

L’appuntamento giornaliero con le presentazioni della 14esima edizione di Capalbio Libri è il 5, 6, 7 agosto alle ore 19:30, mentre l’8 e il 9 agosto gli incontri sono alle ore 21:30.

Inaugura la nuova location di Capalbio Libri, mercoledì 5 agosto alle ore 19:30, l’attore, scrittore e conduttore radio-tv Fabio Canino con il suo libro “Le parole che mancano al cuore” (Sem), un romanzo d’amore omosessuale ambientato nel mondo del calcio che intreccia passione, pregiudizi e machismo.

Giovedì 6 agosto alle ore 19:30 è atteso Sebastiano Maffettone, professore di filosofia politica presso l’Università Luiss di Roma, che con il suo saggio “Il quarto shock. Come un virus ha cambiato il mondo” (Luiss University Press), ci offre una profonda riflessione e un documento programmatico sul quale costruire la politica del futuro. Se ci faremo trovare pronti costruiremo un mondo migliore di quello in cui abbiamo vissuto finora.

Venerdì 7 agosto alle ore 19:30 torna a Capalbio Libri la formula della presentazione di due libri nella stessa serata dedicata al genere letterario “noir”: protagonisti Roberto Costantini, con il suo romanzo giallo “Anche le pulci prendono la tosse” (Solferino) ambientato nel bergamasco, che racconta di un traffico di mascherine ai tempi dell’emergenza da Coronavirus; e Romana Petri, autrice del romanzo “Figlio del lupo” (Mondadori), che ricostruisce a regola d’arte il mito di Jack London, scrittore, giornalista e drammaturgo statunitense in un’avvincente biografia romanzata.

Sabato 8 agosto alle ore 21:30 è la volta del giudice emerito della Corte Costituzionale ed ex ministro per la funzione pubblica del Governo Ciampi Sabino Cassese, con il suo saggio “Il buon governo. L’età dei doveri” (Mondadori), secondo cui studiare le forme politiche dell’attualità vuol dire confrontarsi con realtà parziali e contraddittorie: nonostante le incertezze, le luci e le ombre del nostro Paese, l’Italia ha ancora qualcosa da offrire.

Conclude il festival, domenica 9 agosto alle ore 21:30, il giornalista e conduttore radio-tv Andrea Vianello, che nel suo libro “Ogni parola che sapevo” (Mondadori), un flusso di coscienza autobiografico e terapeutico, racconta il dramma della malattia che lo ha colpito impedendogli di comunicare con i suoi cari, costringendolo a ricominciare da capo.

Sul palco di Capalbio Libri nei cinque giorni del festival si alternano alla conduzione la giornalista parlamentare Giulia Cerasoli, l’editorialista de l’Espresso Bruno Manfellotto, la giornalista de La Stampa Michela Tamburrino, il giornalista de la Repubblica Claudio Tito.

Domenica 9 agosto la giornalista radio Rai Daniela Mecenate conduce la presentazione del libro di Andrea Vianello, a cui prenderanno parte la scrittrice Teresa Ciabatti e l’inviato speciale del Corriere della Sera Fabrizio Roncone.

Le letture dei libri in programma a Capalbio Libri 2020 sono affidate alle attrici Irene Grazioli Fabiani e Giulia Nervi.

Giovedì 30 luglio alle ore 11 si terrà la presentazione di Capalbio Libri 2020 nella farm house “Locanda Rossa” con la partecipazione del sindaco di Capalbio Settimio Bianciardi, dell’assessore con delega alle Politiche sociali e culturali, Scuola e Istruzione Patrizia Puccini, del presidente della Fondazione Capalbio Maria Concetta Monaci, del direttore di Capalbio Libri Andrea Zagami e della presentatrice del festival Marta Mondelli.

