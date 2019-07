Al via ImagOrbetello: la grande fotografia torna in laguna. Ecco il calendario degli eventi

ORBETELLO – La grande fotografia torna in laguna. Il 5 luglio parte la settima edizione di ImagOrbetello, il festival fotografico che è ormai una realtà internazionale sulla Costa d’Argento.

Anche per il 2019, grandi professionisti terranno corsi, lectio, seminari e workshop; si premierà l’atteso concorso fotografico e saranno offerte al pubblico mostre prestigiose. Rinnovata la collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti che offre un corso di formazione gratuito il 31 agosto.

L’associazione culturale ImagO è orgogliosa di aprire il festival con una mostra (dal 5 luglio al 18 agosto, ad Orbetello, alla Polveriera Guzman) di alto valore etico, in stretta connessione con fatti di attualità che riguardano l’intero pianeta: “EverydayClimateChange” a cura di Photo Op, in collaborazione con James Whitlow Delano e Matilde Gattoni.

ImagO, con il patrocinio del Comune di Orbetello, del Wwf e di Save The Planet, e grazie al sostegno dell’ amministrazione comunale, apre l’edizione 2019 all’insegna della cura per il nostro pianeta. Facendosi promotrice di temi ambientali, nel corso del festival, ImagO organizzerà anche la presentazione di un evento a tutela del territorio lagunare, in collaborazione con i Pescatori di Orbetello e Save the Planet.

Gli altri appuntamenti della manifestazione sono:

5-6-7 luglio: Workshop di storytelling ambientale con Delano

Dal 27 luglio al 16 agosto: Mostra “La Superficie Visibile” di Gianpaolo Conti. Inaugurazione il 27 luglio alle 19 Piazza del Popolo, orario continuato 18 – 23

Dal 24 agosto al 8 settembre: Mostra “La via della bellezza” di Umberto Verdoliva. Inaugurazione 24/8 alle 19 Piazza del Popolo, orario continuato 18 – 23

24 e 25 agosto: Workshop street photography con Umberto Verdoliva

27/28/29 agosto: ImagOLab “Fotografare le emozioni nel gioco del teatro” per ragazzi dai 9 ai 12 anni

31 agosto alle 9: Corso formativo, gratuito, per giornalisti, all’Auditorium di Orbetello, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti.

Dal 31 agosto al 8 settembre: Mostra concorso fotografico. Inaugurazione il 31 agosto alle 19, Polveriera Guzman, orario continuato 18 – 23

6 settembre: Incontro con il maestro Gianni Berengo Gardin “La fotografia, un eterno racconto.”

6-7-8 settembre: Workshop di fotografia di scena su concerti Jazz con Andrea Boccalini, in collaborazione con Orbetello Jazz Festival

7 settembre: Letture portfolio

8 settembre incontro con la giuria e premiazione del Concorso fotografico.

Info: www.imagorbetello.com – info@imagorbetello.com