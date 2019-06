Al via il saggio finale dell’Istituto musicale Giannetti: appuntamento dal 13 al 15 giugno

GROSSETO – È tempo di saggi di fine anno per gli allievi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura. Da giovedì 13 a sabato 15 giugno, nell’auditorium dell’istituto in via Bulgaria, i giovanissimi talenti metteranno in mostra quanto appreso durante l’anno.

«I saggi di fine anno – dice Antonio Di Cristofano, direttore artistico dell’istituto Giannetti – rappresentano un importante momento di confronto e verifica su quanto appreso in quasi nove mesi di studio. I nostri allievi potranno finalmente esibirsi in pubblico per mostrare i risultati finora raggiunti. Per questo rivolgo il mio personale invito alle famiglie e a tutti i docenti, affinché intervengano numerosi per incoraggiare i nostri ragazzi».

Ecco il programma

Giovedì 13 giugno dalle 17 si esibiranno gli allievi della classe di pianoforte del docente Giuliano Adorno (Francesco Rossi, Giacomo Brizzi, Iacopo Tortolini, Emanuel Nella), della classe di violino della docente Debora Andolina (Roberto Lorenzoni, Beatrice Ceccarelli, Edoardo Aldi, Cristiano Billi), della classe di chitarra del docente Alessandro Benedettelli (Matteo Greco, Cristiano Billi, Emma Calamai), della classe di pianoforte della docente Laura Fabiani (Miguel Clementi, Matilde Volpe, Gabriele Libero Candela, Marco Roggiapane, Francesca Lucarelli, Giulia Roggiapane, Gianmarco Bonuglia) e della classe di pianoforte della docente Laura Menchini (Sofia Piccioni, Carlotta A. Denevi, Giulia Guasti, Margherita Giannini, Patrizia Malanca, Angelie Biondi).

Venerdì 14 giugno dalle 17 saggi per la classe di flauto della docente Daniela Bilotti (Sara Leone, Martina Siano), la classe di flauto del docente Claudio Cavalieri (Larissa Silvestri), la classe di pianoforte del docente Mirko Galeazzi (Lavinia Fusco, Tommaso Paoli, Selvi Harizaj), la classe di pianoforte della docente Marta Guidoni (Antonio Schevchuk, Rozalina Ndoka, Alice Restante, Elisa Monda, Miriam Iabanji, Chiara Marconi, Viola Lombardelli, Emma Ruth Childers), la classe di tromba del docente Michele Makarovic (Maia Giannetti, Francesca Lucarelli), la classe di chitarra del docente Roberto Rossi (Lorenzo Paoli, Pietro Imparato, Anna Cammarota), la classe di pianoforte del docente Giuliano Schiano (Alberto Della Monaca, Daniele Greco, Lorenzo Pepi, Alessio Tonelli, Filippo Aldi) e la classe di sassofono del docente Davide Vallini (Robert Teaca, Gabriele Balducci, Lorena Moretti, Matteo Chiello).

Sabato 15 giugno alle 16 il programma riprenderà con il saggio del coro InCantus diretto da Sandra Biagioni, la classe di violoncello e musica d’insieme diretta dalla docente Laura Bianchi (Domiziana Noferi, Anita Comparini, Chiara Picchi, Roberto Lorenzoni, Giulia Anastasi, gruppo d’archi Le Bizarre) e la classe di pianoforte della docente Anna Ginanneschi (Giorgia Gosi, Martina Siano, Agnese Giulina, Sara Casella, Lorenzo Sposato, Giulia Anastasi, Federica Polemi, Gioia Pippi).