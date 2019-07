Al via il Grey Cat Festival: concerto di inaugurazione alla Rocca di Frassinello

ROCCA DI FRASSINELLO – È fissato per il 21 luglio il primo appuntamento di Grey Cat Festival 2019: una nuova edizione che sarà ancora una appassionante maratona musicale di oltre 20 giorni spaziando nella Maremma Toscana tra grandi e piccoli centri, teatri, piazze, castelli, ex spazi industriali, in una full immersion tra musica, natura e territorio. Ed uno speciale progetto dedicato a Michel Petrucciani a vent’anni dalla sua scomparsa.

Ad ospitare la serata di apertura, anche quest’anno, la suggestiva Rocca di Frassinello. La cantina con la prestigiosa firma di Renzo Piano è il cuore di un ambizioso progetto italo-francese che oggi comprende circa 90 ettari di vigneti.

Dalle 18:30, sono in programma un incontro di presentazione di questa edizione del festival, una visita guidata e un aperitivo. La Rocca di Frassinello offre infatti un percorso archeologico che si snoda tra i vigneti ed una sala all’interno della cantina allestita dall’architetto Italo Rota, per immergersi completamente fra suoni e le visioni del mondo degli Etruschi. Il progetto si basa sulla riscoperta della necropoli etrusca da San Germano, da parte della Soprintendenza Archeologica della Toscana, dell’Università degli Studi di Firenze e Paolo Panerai che ha fatto di Rocca di Frassinello un polo di aggregazione di arte e cultura sotto il segno del vino.

Dalle 20:30, il primo concerto della stagione ospita il trio guidato dalla cantante e autrice Romina Capitani.

Con lei figurano musicisti di grande esperienza e sensibilità, come Riccardo Galardini, chitarrista poliedrico che può vantare collaborazioni con importanti nomi del jazz e della musica leggera italiana ed il contrabbassista Giacomo Rossi, co-autore di numerosi brani di questo progetto, eclettico e versatile strumentista. La musica si ispira sia alla tradizione jazzistica, che alle derivazioni contemporanee della scrittura e del cantautorato più intimo ed espressivo. Un concerto come paradiso che custodisce la bellezza e l’incontaminato, un’identità da salvaguardare, rinnovata e influenzata dal fluire dell’acqua, che trasporta pensieri e immagini, infondendo in un moto continuo creatività e rinnovamento, distruzione e rinascita.

Romina Capitani Official: http://www.rominacapitani.com/ – https://www.facebook.com/romina.capitani.jazzsinger

un unico abbonamento / 60 euro per tutti i concerti

Ingresso: posto unico 20 euro + d.p.

info 055 240397 – www.eventimusicpool.it – 0566 52012;

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, Circuito Box Office, 055/210804;

Punti vendita: Follonica: Pro Loco 0566/52012; Supermercato Coop 0566/264341 – Grosseto: Tabaccheria Amoroso 0564 21046; Bartolucci “Expert” 0564 410155; Ipercoop Grosseto/Maremà 0564 462511 – Orbetello: IAT 0564-860447 – Piombino: Tabaccheria Magnani 0565/222213 – Cecina: Coop 0586/6863110 – Dischi Corsi 0586 680170 – Venturina: Coop 0565-8511