Al via il festival “Teatro nel bicchiere”: tre giorni di spettacoli, musica e degustazioni

SCANSANO – “Teatro nel bicchiere”, ottava edizione del festival itinerante di teatro, vino e performance, arriva a Scansano da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre. Il paese si tinge di colori e suggestioni con il festival curato da Alessandra Lazzari e Tanita Spang che si snoda per quattro giorni per le vie del suo centro storico.

La programmazione offre 15 spettacoli tra live set, performances itineranti, sperimentazioni, concerti, teatro, musica da ascoltare e da ballare.

Tra gli ospiti alcuni dei più significativi protagonisti della scena contemporanea, tra cui Roberto Latini, attore e regista, premio Ubu (venerdì alle 22.30, ingresso 15 euro) e Lorenzo Kruger, autore e frontman dei Nobraino, vincitore del Premio Ciampi lo scorso anno (domenica 22.30, ingresso libero).

IL PROGRAMMA

Giovedì 29 agosto

Ore 12 Stefano Turpini. Fotografo scansanese, ha immortalato i momenti più significativi della collettività. Installazione foto scattata durante la IV edizione al Palazzo ex scuole.

Ore 18.30 “Archeologia del Coraggio – Operacquatica”, un’esperienza di teatro immersivo nella piscina del Resort Antico Casale di Scansano. Lo spettacolo, creato e interpretato da Elena Guerrini, è un’esperienza per soli 26 spettatori che si svolge in acqua con musica dal vivo di Mamadou Mboup, percussionista senegalese. Il pubblico si fa nuot-attore e compagno di uno spettacolo dinamico. “L’acqua e gli spett-attori sono coprotagonisti – spiegano le organizzatrici Alessandra Lazzari e Tanita Spang -: attraverso l’acqua, infatti, questi regrediscono a un senso di sicurezza, pace e libertà, quasi come se fossero nel ventre materno, per poi rinascere con una rinnovata sensibilità. Le parole di questa meditazione collettiva sono rigeneranti, ricercate secondo un processo archeologico, scavando nella ricchezza lessicale della nostra lingua. Pronunciate e cantate, sopra e sott’acqua, esse inducono alla riflessione, diventano gestazione e creano un contatto tra la parte che in noi è emersa, la luce, con quella che invece resta sommersa, le nostre ombre”.

26 spettatori, solo su prenotazione 20 euro.

Venerdì 30 agosto

Ore 19 – 23 degustazioni enologiche a cura della Scuola Europea Sommelier al Centro storico ImCantina Pariboni 5 euro.

Ore 19 “The sparkling diva” – Claire Gatsby vi accompagna negli scintillanti anni ‘30, con un act che è stato presentato al Caput Mundi International Burlesque Festival, al Ferrara Burlesque Festival e in numerosi altri palchi italiani e stranieri. Restart 23.30 a ImCantina Pariboni.

Ore 19 Psychomoles – Andrea Bucci e Tommaso Niccolai hanno un approccio legato all’interplay e alla creazione di effetti e costanti ricorrenti. La musica elettronica si miscela con le percussioni suonate dal vivo muovendosi dalle sonorità pink floydiane, ai battiti serrati della drum & bass, con influenze di tribal drumming e ritmi africani. Restart 23.30 in piazza Garibaldi.

Ore 21 “Titubans” di e con Alex Biagi e Giovanni Crimini. Testi da Charles Bukowski, Giovanni Crimini, Lawrence Ferlinghetti, Vladimir Majakovskij e Fosco Maraini. Musiche originali di Alex Biagi a La Corte.

Ore 22.30 “La delicatezza del poco e del niente” – L’attore e regista Roberto Latini, premio Ubu 2017 come miglior interprete, ripercorre alcune delle composizioni più intense della poetessa contemporanea Mariangela Gualtieri, fondatrice del Teatro Valdoca. Un rito fatto di voce e di musica, un concerto poetico di parole, lucciole e incanti. Musiche originali di Gianluca Misiti. Lo spettacolo si terrà in piazzetta Ferrucci. Ingresso 15 euro.

Ore 23.30 “The sparkling diva” Claire Gatsby (burlesque) a ImCantina Pariboni.

23.30 Psychomoles (live set + synth) in piazza Garibaldi

Sabato 31 agosto

Ore 19 – 00 degustazioni enologiche a cura della Scuola Europea Sommelier nel centro storico ImCantina Pariboni (5 euro)

Ore 19 “The golden beat” – Claire Gatsby (burlesque). Restart 23.30 in ImCantina Pariboni

Ore 19.30 “Like a Virgin” in un percorso itinerante pieno di sorprese e suggestioni, performers provenienti dalla scena contemporanea realizzano quadri viventi partendo da alcuni capolavori della pittura e della scultura classica e contemporanea. Coreografie Greta Franciolini | concept Tiziano Massaroni | costumi Rebecca Ihle. Restart 22

con ritrovo in piazza Garibaldi.

Ore 21 “Magica ferramenta”. Felice Pantone suona canzoni da passeggio accompagnate da insoliti strumenti, come il tubasso, l’asse musicale e la famosissima bocarina in piazza Garibaldi.

Ore 21.30 proiezione teaser del documentario “Vorrei cantare ancora questa canzone” introdotto dalla curatrice Serena Galella. A seguire crowd-funding per l’ultimazione del film in onore del grande artista Bernd Wittuser Barnelli che aveva scelto la Maremma come patria elettiva, a due anni dalla scomparsa, in Piazza Garibaldi.

Ore 22 “Like a Virgin” – opere d’arte come quadri viventi con ritrovo in piazza Garibaldi.

Ore 22.30 “Sogni di carta” Cafelulè – Sogni di carta è uno spettacolo per sognatori senza età. É un viaggio che accompagna grandi e piccoli spettatori tra desideri che prendono il volo, attimi di poesia e una danza di corpi sospesi nel cielo.

La danza verticale valorizza l’ambiente trasformandolo in palcoscenico: lo spettatore alza lo sguardo e vive lo spazio nella sua inedita dimensione. Lo spettacolo si tiene al campanile della chiesa di San Giovanni Battista (ingresso 8 euro, gratuito fino a 7 anni).

Ore 23 “Frequenze – in principio era la vibrazione” – un progetto a cura di Tiziana Cesarini, danzatrice, Noemi York, musicista, e Patrizia Simonetti, pittrice. Un viaggio sulle scie delle frequenze sonore, la correlazione con lo spettro dei colori, l’impatto emotivo dei suoni, fino alle vibrazioni dell’essere in piazzetta Ferrucci.

Ore 23.30 “The golden beat” con Claire Gatsby (burlesque) a ImCantina Pariboni.

Ore 23.30 “Danze di fine estate” con Dj Roy e Andrea Bastogi in piazza Garibaldi.

Domenica 1 settembre

Ore 19 – 23 degustazioni enologiche a cura della Scuola Europea Sommelier nel centro storico (5 euro).

Ore 18.30 “Danze dissonanti” – concerto di Les violons d’Ingres Claudi Cancellotti e Erica Scherl, composizioni di Béla Bartók, Luciano Berio, Paul Hindemith, Franco Margola, per un affiatatissimo duo di violini che si terrà nel cortile chiesa San Giovanni Battista.

Ore 19.30 “Like a Virgin” in un percorso itinerante pieno di sorprese e suggestioni, performers provenienti dalla scena contemporanea realizzano quadri viventi partendo da alcuni capolavori della pittura e della scultura classica e contemporanea. Coreografie Greta Franciolini | concept Tiziano Massaroni | costumi Rebecca Ihle. Restart 22

con ritrovo in piazza Garibaldi.

Ore 21 “Percezione”- primo studio – Tanita Spang in una breve performance corpo, theremin e frammenti di poesia in piazzetta Ferrucci.

Ore 21.30 “Frequenze – in principio era la vibrazione” – un progetto a cura di Tiziana Cesarini, danzatrice, Noemi York, musicista, e Patrizia Simonetti, pittrice. Un viaggio sulle scie delle frequenze sonore, la correlazione con lo spettro dei colori, l’impatto emotivo dei suoni, fino alle vibrazioni dell’essere in piazzetta Ferrucci.

Ore 22 “Like a Virgin” – opere d’arte come quadri viventi con ritrovo in piazza Garibaldi.

Ore 22.30 “Concerto per voce e pianoforte da viaggio” con Lorenzo Kruger, una delle personalità più istintive del panorama musicale italiano. Dopo la vittoria del Premio Ciampi per la miglior interpretazione, torna al suo errare solitario il cantante e autore delle canzoni dei Nobraino, che ha all’attivo più di 1000 concerti e 6 dischi. Un cantautorato scuro, quello di Kruger, che riporta la mente all’atmosfera surreale e ingenua di Paolo Conte, dove tanto è detto per gioco, ma tutto è detto davvero. Concerto in piazza Garibaldi.

INFORMAZIONI

L’area festival è a INGRESSO LIBERO. Alcuni spettacoli in programmazione sono a pagamento. Con il braccialetto verde IO SOSTENGO Teatro nel Bicchiere, che costa 20 euro, si ha diritto all’ingresso ai seguenti spettacoli:

“La delicatezza del poco e del niente” Roberto Latini

“Sogni di carta” Cafelulé

“The sparkling diva” Claire Gatsby – data la capienza limitata avrà precedenza chi ha prenotato.

“The golden beat” Claire Gatsby – data la capienza limitata avrà precedenza chi ha prenotato.

Il programma potrebbe subire delle variazioni. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno al Teatro Castagnoli.

CONTATTI:

teatronelbicchiere@gmail.com – prenotazioni e info 3488432778 – info 3462394079

aggiornamenti in tempo reale

Facebook >> https://www.facebook.com/events/337155900496284/

Instagram>> https://www.instagram.com/teatronelbicchiereofficial