Al via il festival I luoghi del tempo: a Caldana la prima giornata con musica, degustazioni e proiezioni

CALDANA – Sarà il regista, sceneggiatore, autore e scrittore Aurelio Grimaldi, noto al grande pubblico per il suo romanzo generazionale, poi divenuto film, Mary per sempre, a inaugurare la prima giornata della decima edizione del festival I luoghi del tempo. Lo farà a Caldana, giovedì 27 agosto, alle ore 18, in compagnia di Claudio Saragosa e il giornalista Norberto Vezzoli.

La giornata seguirà lo stesso format delle passate edizioni e a fine passeggiata per il borgo medievale, il festival continuerà con il concerto nella chiesa di San Biagio, Omaggio a Morricone con i solisti dell’Ensemble Symphony Orchestra diretti dal maestro Giacomo Loprieno.

Alle ore 20 degustazione di prodotti tipici del territorio.

La serata verrà conclusa da Grimaldi e Vezzoli che presenteranno l’ultimo film del regista ospite Il delitto Mattarella. Presentazione e proiezione, ore 20.30

Aurelio Grimaldi, da sempre sensibile all’universo dei giovani, ha deciso di incontrare i ragazzi del festival I luoghi del tempo, che da questa edizione daranno vita a una nuova esperienza professionale rientrando a far parte del Progetto giovani, per la formazioni di nuovi operatori del mondo della cultura, promosso e sostenuto dalla Fonazione CR Firenze.

Questa la sua dichiarazione riguardante i suoi due giorni di festival: “Cari amici della Maremma toscana, è un’esperienza davvero inconsueta quella di questi giorni: un incontro con i vostri studenti di cinema il 26 agosto, e poi la proiezione del mio film con appuntamento il 27 a Caldana, per una passeggiata con pubblico e gli ospiti del borgo e poi proiezione del mio Il delitto Mattarella alle 20,30. Sto portando il film in giro in tutta Italia, ma in questo contesto, ancora, mai. Ma anche poter mostrare e discutere di questo film con giovani studenti è un altro obiettivo, di me ex-insegnante, prioritario e necessario.

E’ un film di memoria storica. Per la vecchia idea, imparata già quand’ero bambino a scuola, che una comunità che ignora il proprio passato non riuscirà a costruire un gran futuro. E poi, ve lo garantisco – conclude -: Piersanti Mattarella è un essere umano davvero importante da conoscere e ricordare”.

Da quest’anno, il festival, per meglio contingentare il pubblico e contenere gli sprechi, richiede un contributo di 5 euro (3 euro per i possessori di Carta insieme Conad), e la prenotazione obbligatoria.