Al via il Festival della musica jazz orchestrale: primo appuntamento con Emiliano Loconsolo

GROSSETO – Il grande Jazz torna a Grosseto grazie alla settima edizione del “Festival della musica Jazz orchestrale” organizzato dall’associazione culturale “Amici per la musica” in collaborazione con l’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura.

La rassegna, diretta da Michele Makarovic, debutta domenica 22 dicembre alle ore 11 nella sede della Fondazione Il Sole in via Uranio 40B: il primo appuntamento in cartellone è “Omaggio a Frank Sinatra” con la voce di Emiliano Loconsolo accompagnata dalla Jazz Workshop Orchestra (biglietto intero 7 euro, ridotto a 5 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura).

Di origine milanese, Loconsolo è considerato uno dei più originali ed eleganti vocalist emergenti del panorama italiano e ha collaborato con musicisti della scena nazionale e internazionale del calibro di Stefano Bollani, Stefano “Cocco” Cantini, Paolino Dalla Porta, Massimo Manzi, Sal La Rocca, John Babojan, Garrison Fewell, Alessandra Belloni e tanti altri.

Dopo il successo delle prime edizioni, il “Festival della musica jazz orchestrale” torna con un programma dedicato agli appassionati della secolare storia del jazz d’autore, senza dimenticare uno sguardo rivolto al futuro, concentrato nell’ultima serata della manifestazione. Oltre a quella di domenica 22 dicembre, infatti, sono previste altre tre date: 1 marzo, 5 aprile e 9 maggio, con artisti e strumentisti d’eccezione a suonare e diffondere tutta la magia del jazz.

Il festival si avvale, per la direzione musicale e gli arrangiamenti, del contributo del maestro Michele Makarovic, artista e trombettista grossetano che si è fatto notare anche sulle reti televisive nazionali, partecipando come orchestrale e solista a trasmissioni televisive come “Uno Mattina” e “Paolo Limiti Show” su Rai 1 e a tour teatrali con attori come Gigi Proietti, Lino Banfi, Piera Degli Esposti e Manlio Dovì.

Attualmente Makarovic è docente di tromba al liceo musicale “Bianciardi” di Grosseto e di tromba e trombone all’Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto.