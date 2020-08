Al via il Festival del Teatro delle Rocce: quattro serate d’eccezione, si parte con i Nomadi

GAVORRANO – Si alza il sipario sul Festival del Teatro delle Rocce 2020, domani 18 agosto, con il concerto dei Nomadi “Nomadi 55 – per tutta la vita”, il titolo del nuovo progetto discografico del gruppo, uscito venerdì 22 giugno 2018 con distribuzione Artist First. Un doppio album che celebra i 55 anni di carriera della band più longeva d’Italia, contenente tutte le più belle canzoni dei Nomadi reinterpretate da Yuri Cilloni.

Quest’anno, in dimensione ridotta rispetto alle edizioni precedenti, il suggestivo anfiteatro ospiterà quattro serate. Oltre ai Nomadi, giovedì 20 agosto andrà in scena “Queenmania Rhapsody”, lo spettacolo dedicato al mitico Freddy Mercury e i Queen.

Venerdì 21 agosto andrà in scena un “big” della musica italiana; Massimo Ranieri. A concludere la rassegna, sabato 22, sarà invece Maurizio Battista con il suo spettacolo “Ma non doveva andare tutto bene?”.

Per tutta la durata del festival tornerà anche l’illuminazione tricolore della Cava di San Rocco, proprio sopra il Teatro delle Rocce.

L’organizzazione della stagione musicale quest’anno è affidata all’agenzia Leg, Live Emotion Group, in collaborazione con il Comune di Gavorrano e il Parco Nazionale delle Colline Metallifere. I posti sono tutti seduti ma non numerati e verranno assegnati la sera stessa, sulla base del settore acquistato, in ottemperanza al distanziamento sociale e in considerazione dell’eventuale appartenenza al nucleo familiare.

I biglietti degli spettacoli sono in prevendita su www.ticketone.it. Per informazioni sono a disposizione i seguenti numeri: Infoline 392-4308616, Ufficio turistico Gavorrano 0566-844247, Ufficio cultura Comune di Gavorrano 0566-843214.