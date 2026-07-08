CINIGIANO – Il 10, 11 e 12 luglio il Cinigiano Blues Festival entra nel vivo della sua seconda edizione estiva con tre giorni di musica travolgente e performance straordinarie grazie ad artisti di fama internazionale pronti ad incantare il pubblico nella suggestiva cornice del Castello di Porrona, uno dei luoghi più affascinanti del comune di Cinigiano (GR).

Nato per iniziativa dell’Amministrazione comunale, il Cinigiano Blues Festival, dopo l’edizione invernale presso il teatro comunale, si appresta a vivere la summer edition, trasformando il Castello di Porrona in un palcoscenico d’eccezione per tre serate all’insegna della musica dal vivo.

Saliranno sul palco: Venerdì 10 luglio Michele Biondi band; Sabato 11 luglio Giuseppe Scapato Power Trio; Domenica 12 luglio Irene Fornaciari & The Groove Aviators. I concerti, che avranno inizio alle ore 21.30, saranno aperti dalle tre band finaliste del Cinigiano Blues Contest. Ingresso gratuito e area ristoro attiva dalle ore 19.

“Dopo una prima edizione che ha superato ogni aspettativa, tornando a dimostrare quanto ci sia bisogno di eventi autentici e culturalmente significativi, quest’anno abbiamo alzato ulteriormente l’asticella.” – dichiara il direttore artistico Luigi Genise – “La seconda edizione vede sul palco artisti di assoluto valore e una proposta musicale che attraversa il blues nelle sue molteplici sfumature, dialogando con altri linguaggi e sensibilità contemporanee. Michele Biondi è un cantautore e chitarrista blues che ha all’attivo 1000 concerti tra Europa e Stati Uniti in oltre dieci anni di carriera. Ha partecipato a numerosi festival blues internazionali e collaborato con artisti come Ray Cashman, Katie Bradley, Stan Street e Rachele Coba. Si esibirà con Andrea Maffei (armonica), Giovanni Grasso (basso), Angelo Carmignani (batteria).

Giuseppe Scarpato è uno dei più apprezzati chitarristi rock/blues, produttori e compositori del panorama italiano, noto anche per essere da trent’anni il chitarrista solista della band di Edoardo Bennato e negli ultimi quindici anni produttore/arrangiatore di diversi suoi album. Il suo stile chitarristico, ricco di contaminazioni, è una miscela di generi e tecniche che vanno dal rock al blues, dal country all’hard rock. Sul palco sarà accompagnato da Marco Polidori al basso e Marco Confetti alla batteria.

Irene Fornaciari chiuderà la manifestazione insieme ai The Groove Aviators con “Soul connections”, un viaggio emozionale ad alta quota con un range di artisti omaggiati vastissimo tra cui Aretha Franklin, Otis Redding, The Blues Brothers, The Beatles, Sting, The Police, Coldplay, Ed Sheeran e tanti altri. Il progetto di Irene Fornaciari è la visione di qualcosa che è ancora possibile, sebbene difficile, nei nostri tempi. In un’epoca in cui la musica dura quanto uno swipe, gli algoritmi decidono tutto e tutti ci troviamo iper connessi nel mondo digitale, ma spesso sconnessi in quello reale, Irene e i suoi Aviatori del Groove scelgono l’opposto: il live, l’istinto, l’incontro vero tra emozione e palco; la connessione tra persone, contatti reali, il corpo usato per ballare ed emozionarsi, per relazionarsi a qualcuno. Sul palco con Matteo Sodini (batteria), Carlo Romagnoli (basso), Federico Biagetti (chitarra e voce), Filippo Buccianelli (piano/tastiere/hammond e voce).”