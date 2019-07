Al via il ciclo estivo di visite guidate all’Acquario Mediterraneo dell’Argentario

PORTO SANTO STEFANO – Al via il ciclo di visite guidate estive all’Acquario Mediterraneo dell’Argentario. Dedicate in particolar modo ai bambini, saranno tenute dai volontari dell’Accademia Mare Ambiente, associazione che gestisce l’acquario.

Le visite guidate sono programmate per il 19 e il 26 luglio, il 2, il 6, il 9, il 13 e il 16 agosto, tutte a partire dalle 10:45. Durante la spiegazione si potrà assistere all’alimentazione delle specie ospitate nelle vasche dell’acquario.

Per motivi di spazio e di organizzazione è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata recandosi in biglietteria o telefonando al numero 0564.815933 durante l’orario di apertura della struttura, che per i mesi di luglio ed agosto è tutti i giorni 10:30-12:30 e 17:00-23:00.

Per le visite è richiesto un contributo di 1 euro per gli adulti e di 0,50 euro per i bambini.

Altre informazioni a questo link.