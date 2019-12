Al via il ciclo di conferenze sulla valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico

GROSSETO – “Le manifestazioni materiali e immateriali, cioè vera ricchezza di conoscenze, che sostanziano ciò che definiamo patrimonio culturale, rappresentano un capitale da preservare, poiché esprimono e custodiscono i valori e le tradizioni di un determinato territorio e dei suoi abitanti. Tale patrimonio riveste particolare importanza non solo per la sua dimensione economica, ma anche per la rilevanza che assumono le problematiche inerenti alla dimensione qualitativa della vita individuale e collettiva”.

In base a quanto prevede il proprio statuto, gli Amici della Cattedrale hanno ritenuto opportuno, nella necessità di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, di organizzare tre conferenze su questo tema. La prima, propedeutica, avrà luogo il 19 dicembre alle 15,30 nella propria sede di via degli Zuavi 6 che farà conoscere, nella narrazione di Giovanni Chelli, tenuta da Anna Bonelli, direttrice della Biblioteca Chelliana e in quella di Antonio Cappelli, di cui ci parlerà la Tamara Gigli, autrice tra l’altro di un saggio sullo stesso canonico, l’impegno che i due sacerdoti profusero per una crescita culturale della città di Grosseto. Nell’occasione sarà presente Rodolfo Cetoloni, vescovo di Grosseto, che introdurrà i lavori.

La seconda e la terza da tenersi nei primi mesi del nuovo anno, metteranno in evidenza, rispetto alle problematiche che riguardano la valorizzazione dei beni culturali in genere, quello di identificare i principali aspetti di forza e di debolezza del processo di valorizzazione di un museo diocesano e l’importanza ed il ruolo delle Fabbricerie nella tutela del patrimonio artistico – religioso.

Gli Amici della Cattedrale vogliono, con queste iniziative, dare spunti di riflessione, in coerenza con le finalità istituzionali di natura pastorale, sulle condizioni di economicità, efficienza ed efficacia necessari ad evitare il rischio che tali realtà museali siano o restino confinate nel ruolo di protagonisti minori nel contesto museale e culturale del Paese.

Primo appuntamento, quindi, giovedì 19 dicembre 15,30 via degli Zuavi 6.